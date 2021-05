Anthony Davis rompe récord de Shaq, y Lakers vencen a los Suns

Los Ángeles Lakers dieron un paso importante para evitar el torneo de entrada de la NBA con su victoria ante Suns, Anthony Davis fue el responsable.

Los Ángeles derrotó a los Phoenix Suns 123-110 en la posible vista previa de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA del domingo en el Staples Center. Anthony Davis abrió el camino en la ausencia de LeBron James para los Lakers, quienes mejoraron a 38-30 y rompieron su racha de dos derrotas en el proceso.

Las sólidas demostraciones de Cameron Payne y Chris Paul no fueron suficientes para los Suns, que cayeron a 48-20 en general, pero solo 1-2 en sus últimos tres juegos.

Anthony Davis tonight:

42 PTS

12 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

15-17 FT

He is the first Laker with a 40/10/5/3/3 game since Shaq in 2001. pic.twitter.com/aMXeJSctzl

— StatMuse (@statmuse) May 10, 2021