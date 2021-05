¡Carnage está libre! Publican el primer trailer de ‘Venom: Let there be Carnage’

Tal como se había rumorado, fue publicado el primer trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’, dando a los fans su primer vistazo al regreso de Tom Hardy como Eddie Brock, así como la presentación del icónico villano de Spider-Man conocido como Carnage, interpretado por Woody Harrelson.

La secuela de la película de Sony de 2018, llegará a los cines en 2021 después de pasar por numerosos retrasos, originalmente estaba planeada para estrenarse en octubre de 2020.

Pero, ahora que la pandemia empieza a quedar atrás, y con Estados Unidos revelando sus planes para regresar a la normalidad, la película parece tener una fecha de estreno definida.

Como puede verse en el primer trailer de ‘Venom: Let There Be Carnage’, la película cuenta con el regreso de Hardy como el antihéroe titular, un reportero que se unió a un simbionte alienígena y se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans de Marvel.

En esta ocasión, Brock se enfrentará al terrorífico Cletus Kasady, papel de Harrelson, más conocido como Carnage, del que pudo verse un poco en la escena post-créditos de la primera película.

Sony ha contratado al actor y director Andy Serkis para dirigir la secuela, que podría aprovechar sus conocimientos, ya que tiene experiencia más que suficiente con la tecnología de captura de movimiento para enfrentarse a la franquicia de Venom.

Los fans están entusiasmados por ver a Hardy volver a encarnar al simbionte, tras el gran éxito de taquilla de la última vez.

Sin embargo, cuando la secuela llegue por fin, todas las miradas estarán puestas en Carnage, uno de los villanos de Spider-Man más populares de la historia de la franquicia

Wipy

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :