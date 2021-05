Encuesta de la intergremial de salud revela incumplimiento de la Fase I de vacunación

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Gremios del sector de la salud en el estado Nueva Esparta realizaron una nueva encuesta sobre el Plan Nacional de Vacunación, determinando que más del 50% del personal de primera línea aún no está inmunizado.

Ante la realidad, informaron que entregarán ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el listado de las personas que aun no han sido vacunadas y están consideradas prioritarias, para que se investigue el avance del plan ya que se estarían incumpliendo las condiciones de la Primera Fase que es vacunar al 100% de los trabajadores del área de la salud.

Joel Graterol, presidente del Colegio de Profesionales en Enfermería, detalló que la última medición por parte de los gremios de la Salud, en un universo de 377 trabajadores, reveló que 69% no está vacunado todavía contra la COVID-19. Asimismo, los gremios con mayor porcentaje de No vacunación son los de odontología, farmacia y nutricionistas, 100% no vacunados, y tampoco el 94 por ciento de los bioanalistas ha sido inmunizado.

Además, explicó, se reporta un porcentaje de médicos y enfermeros que no han sido vacunados que se ubica en 25 y 29% respectivamente.

En cuanto a la percepción del manejo del Plan de Vacunación contra la COVID-19 en Nueva Esparta, el 29% lo señaló como malo y otro 29% como muy malo.

Considerando los resultados de esa evaluación, esperan acciones del Ministerio para la Salud en Nueva Esparta, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a quienes le entregaran los datos, pues incumple la promesa de finalizar la primera Fase con el 100% del Personal de Salud COVID-19 y no COVID-19 vacunado.

Vale destacar que la entidad insular es actualmente una de las que tiene mayores estadísticas de contagios a nivel nacional, con más de 7 mil casos positivos.

