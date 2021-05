España | última hora de las medidas tras el estado de alarma y el toque de queda, en directo

08:24 El Gobierno de Canarias recurrirá al Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Gobierno de Canarias ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechaza el mantenimiento del toque de queda y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus –ninguna en la actualidad–.

Así lo ha informado este domingo el Ejecutivo regional en un comunicado en el que explica que se trata de una acción legal en la que ya está trabajando tras recibir la notificación del TSJC sobre el auto que sí ratifica medidas como la limitación de un número máximo de personas en reuniones sociales tanto en el ámbito público como privado.

08:12 La delegada del Gobierno en Madrid sugiere a la Comunidad que imponga el toque de queda

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían «más seguros», después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

«Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos», ha trasladado la delegada en una entrevista con ‘Telemadrid’.

08:00 Igea sobre el fin del estado de alarma: «Si se vuelve a decretar, el Gobierno debe dimitir»

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha lamentado las imágenes que se han vivido tras la suspensión del estado de alarma que, ha señalado, están en el «debe del Gobierno» que debería de presentar su «dimisión» si se vuelve a establecer. «Era demasiado pronto para pasar de 0 a 100», ha resumido.

En declaraciones a los medios durante su presencia en un acto institucional de la Universidad de Valladolid por el Día de Europa, ha lamentado las imágenes «impactantes» que se han visto esta madrugada, si bien ha defendido que la «inmensa mayoría» de la población se ha comportado con «sentido común».

Descontrol tras el estado de alarma

Hoy es lunes, el primer lunes después de que el domingo a las 00:00 horas decayera el estado de alarma. Sin estado de alarma se desató la euforia y el desenfreno. Miles y miles de personas pasaron la madrugada del domingo festejando y bebiendo en la calle, sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Unas imágenes que preocupan, y mucho, a la comunidad científica. El Gobierno de lava las manos dejando toda la responsabilidad a las comunidades y las comunidades se quejan de no tener suficiente poder.