España | «Ya no sabemos cuándo es mano y cuándo no»

Ronald Koeman compareció este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Levante de la Jornada 36 de la Liga Santander, partido en el que volverá sentarse en el banquillo tras cumplir su sanción tras lo sucedido ante el Valencia en Mestalla. El holandés se mojó con la polémica arbitral del Real Madrid-Sevilla, haciendo alusión a que ni él mismo ni sus jugadores saben muy bien cuándo es mano y cuando no esta temporada. Sigue creyendo en sus posibilidades para salir campeón y en continuar como técnico la próxima temporada.

Igualdad en la Liga

«LaLiga está muy igualada. Nos cuesta por muchas cosas acabar bien. El físico de los jugadores, muchos partidos, presión de ganar los partidos… Creo que intentamos ganar al máximo los últimos partidos. Nada más. Esto no es solo nuestro, sino también de los demás que hay dificultades. Hay que sobrevivir, analizar, preparar los partidos, cada vez quedan menos partidos. Estamos muy cerca».

¿Se le escapó el título?

«No se nos ha escapado la Liga. Con los dos empates estamos en la misma situación. Para mí es diferente, hablando de los últimos cuatro partidos teníamos que ganar a un rival directo. Es un partido menos y están por arriba dos puntos más. No hay que pensar más en los demás. Primero contigo mismo de ganar los partidos».

Su análisis del Barça-Atlético

«El partido tuvo dos partes diferentes. No salimos bien, nos costó presionarlos. Ellos crearon más peligro. Fue en la primera parte. La segunda estuvimos mejor, tuvimos nuestras oportunidades de marcar. Fue un partido muy disputado. Jugamos contra un equipo fuerte defensivamente fuerte, además físicamente. Viendo los dos equipos, un equipo con una plantilla más experimentada que la nuestra. Estuvimos jugando con dos jugadores de 18 años en el centro del campo. hay que analizarlo todo. No solo un resultado. Si alguien falla un penalti, soy el mejor, si lo fallan soy el peor. Hay que ver de dónde venimos, ganamos un título, estamos luchando por otro a falta de tres jornadas. Hay que intentar mejorar. La primera parte no estuvo a nuestro nivel. Estamos preocupados por el partido. Sí hay responsabilidad del entrenador. Mañana otro partido, hay que jugar y ganar sabemos nuestra situación. No hay más».

¿Sanción por la Superliga?

«No lo sé, No puedo opinar de este tema. No estuve metido en ese tema. No estuve con la UEFA. Es un caso de la UEFA, no sé si es capaz o no lo es. De hacer cosas, sanciones.. no sé. En el día de hoy tampoco me interesa».

La polémica del Real Madrid-Sevilla

«Mejor no hablar de arbitraje siendo yo. En su día dije lo que pienso. Mi opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que fue perjudicado por decisiones arbitrales es su problema. Lo único como entrenador, llega un momento en que no sabes cuando es mano. Hasta los árbitros tienen dudas con sus decisiones. Si es o no es penalti. Para los entrenadores y jugadores, no sabemos cuando es mano exactamente. Hay cosas que sí se pitan y otras que no. Pasa en todos los países, no solo aquí».

Cansancio físico

«Creo que sí vamos justos. Para todos los equipos, sobre todo los que han jugado Europa, final de Copa. Muchos jugadores que han jugado con sus países. Es un montón de partidos que pasan factura. Además, sabiendo esto, jugar en tu campo sin público cuesta mucho más. No tienes la ayuda de tus aficiones en momentos complicados del partido. Hemos dejado más puntos en casa por eso. Como otros equipos. Además puede ser que ganáramos más fuera de casa por esto también. El equipo que mentalmente y físicamente llegue más fuerte ganará. Todos los equipos llegan muy muy justitos».

No bajarán los canteranos con el filial

«Como siempre el primer equipo es el más importante. Si podemos ayudar al Barça B de llegar a Segunda, no he hablado de este tema. Hasta el día que nosotros podamos ser campeones, el primer equipo es el más importante. Si llega un día en que podemos ayudar al B, como siempre, nos ayudamos».

¿Infravalorado?

«No me siento infravalorado. Las personas son importantes con las que trabajo todos los días. La gente que desde mi primer día en el club valoramos mucho lo que estamos haciendo. Para mí es lo más importante. No puedo ganar batalla con la prensa o la gente. Durante mucho tiempo de la temporada han valorado mucho lo que estamos haciendo, para mí es justo».

Ronald Araujo

«Creo que Ronald estuvo un tiempo lesionado, ha costado estar en su nivel también físicamente. Y otra vez está metido, hizo gran segunda parte con el Atlético. El puede jugar varias opciones en defensa. Su problema es que ha tardado en estar bien tras su lesión. Está haciendo una gran temporada con nosotros».

Se pone nervioso viendo a los rivales

«He visto los primeros 20 minutos, después vi Milán contra Juventus. Me pone nervioso ver a otros equipos. Prefiero estar tranquilo, ver otro partido y ver el resultado cuando acaba el partido».

¿Jugar antes o después?

«Depende del resultado, siempre es así. Si ganas das más presión a los demás. Podemos ser líderes después del partido de mañana. Da igual, es preparar un partido. Hemos hecho jornadas casi los últimos, ahora de los primeros. Depende del resultado».

Su apuesta por los jóvenes

«Hay que destacar a Araujo, a Mingueza, Pedri, Ilaix… creo que al principio de temporada nadie imaginaba que estos cuatro jugadores tendrían tantos minutos y tantos partidos. Es valorar la gente joven que tenemos, han aprovechado las oportunidades que les he dado. Es un grupo muy joven. Nosotros estamos jugando con mucha gente joven. Eso implica en ciertos aspectos falta de algo, madurez, experiencia… Un año entero para ellos es muy importante para la próxima temporada».

Pocos cambios

«Tenemos un equipo que sí está bien.. no hago muchos cambios, depende de los entrenamientos, decisiones tácticas y sistema de juego. Para los jugadores que no están jugando mucho lo mejor es estar preparado para cuando tengas que jugar o jugar minutos».

¿Merece renovar gane o no la Liga?

«No debe contestar. Me gustaría contestar después del último partido. No hay que buscar cosas que no hay. El presidente desde el primer día me dio su confianza. Si alguien puede decir algo es el presidente. Después de esta temporada hablaremos del futuro. El futuro para mí no es algo para estar preocupado. He firmado dos años como entrenador, yo me veo como entrenador el año que viene. Si no es así, el presi vendrá a hablar. Hemos quedado para hablar después de la temporada. El presi es el que debe hablar, lo haremos después, nos quedan dos semana y tres partidos importantes».

También se habla de otros entrenadores

«No creo que sea solo sobre mí. También hay otros entrenadores de los que se habla mucho de su futuro. Sí es costumbre aquí en España, yo no puedo como extranjero cambiar esto. Son cosas que hay en la prensa, que cada uno tiene su opinión. Respeto a cada uno. Sobre mi trabajo, el club y muchas cosas más… Lo único que quiero, es con la gente que trabajo, es importante saber y analizar después de dos semanas la temporada que hemos hecho. Los cambios que hemos hecho. Hay tiempo después dos semanas para hablar de muchas cosas más en el primer equipo».