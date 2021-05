La última tribu caníbal del mundo deja mudos a los arquitectos

La última tribu caníbal del mundo Korowai, en Papúa Nueva Guinea construyen casas en la cima de los árboles que desafían la física y dejan sin palabras a los mejores arquitectos del mundo. ¿Cómo lo hacen?, ¿será por la dieta a base de carne humana?

Los Korowai asombraron al mundo occidental al ser descubiertos. Son los últimos caníbales sobre la faz de la tierra, aunque una gran parte de la población Korowais se ha occidentalizado, la mayoría conserva sus tradiciones milenarias, quedan aproximadamente 4 mil.

Los científicos están intrigados de cómo esta tribu nómada, en Papua Occidental, construye casas en la copa de los árboles de más de 40mts de altura. Sin maquinaria especial, sin herramientas especiales y sin conocimiento de matemática.

¿Cómo es esto posible?. Primero que nada, lo hacen con el fin de mantenerse a salvo de animales e insectos. Pero hay algo más detrás de estas increíbles estructuras. Entre más altas estén las casas, mayor es el prestigio del clan.

También, los hombres solteros de esta tribu compiten por construir la casa más bonita y alta para poder impresionar a alguna chica de la aldea. Piensan que al no estar sobre el suelo, se protegen de los malos espíritus.Sus casas se apuntalan con postes que colocan en las esquinas y suben a ellas gracias a un árbol dentado que les sirve de escalera. La planta de la vivienda es lo que construyen primero, añadiendo luego paredes y un techo de árbol de sagú, unido con rafia.

Son tan resistentes las casas, que dentro de ella suelen vivir 12 personas de la misma familia. Las casas más grandes tienen espacios separados para los hombres y las mujeres de la familia y pozos en los que hacen el fuego.¿Cómo hacen fuego si todo es de madera? sus fogatas están perfectamente hechas con secciones de suelo recortadas por si hay algún problema. Es muy ingenioso porque en caso de algún inconveniente la dejan caer y listo, solucionado.

¿Los Korowai aún siguen siendo caníbales? Pues es complicado, primero la práctica del canibalismo no la hacen con cualquiera, no se comen al primer turista que ven, hay ciertas «reglas» para comerte.¿En qué se basan para tomar está decisión? Aquel que sea sospechoso de practicar magia o brujería será castigado, que lleve a cabo actos extraños o sea un «Khahua»(Brujo) será torturado, ejecutado y comido, las mujeres y los niños no participan en el acto.

Los antropólogos insisten que los Korowai no practican el canibalismo desde hace 20 años, que igual pienso es historia muy reciente. Debido a esto, en 2006 unos periodistas viajaron a la selva para documentar la vida de estos «últimos caníbales».¿Mientras no están comiendo humanos de qué sobreviven? Son cazadores recolectores en una pequeña sociedad en la que tienen que compartir todo para sobrevivir. Estos grandes arquitectos, siguen viviendo como siempre lo han hecho.

Solo los clanes que viven cerca de un pueblo, han renunciado a sus costumbres tradicionales y empezaron a recibir turistas. ¿Crees que siguen siendo caníbales? ¿Vivirías un tiempo con ellos para averiguarlo? Eso sí, la carne humana como que los mantiene en excelente forma.Angel CR

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :