Lebron James regresa con los Lakers de los Angeles

Los Angeles Lakers pronto podrían recuperar a LeBron James. Según Shams Charania de The Athletic, el cuatro veces MVP de la NBA busca volver a la acción el martes contra los New York Knicks en casa.

En un informe separado, Chris Haynes de Yahoo Sports ofreció una visión más clara de cómo ha progresado LeBron James en los últimos días.

Lakers star LeBron James is targeting Tuesday vs. New York for return to the lineup from sore right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. If not Tuesday, Wednesday vs. Houston is possible.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021