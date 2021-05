El jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic es expulsado del partido por un golpe bajo a Collin Sexton, los árbitros de la NBA lo expulsaron del partido.

Luka Doncic de los Dallas Mavericks fue expulsado del juego del domingo contra los Cleveland Cavaliers por una falta flagrante 2, que fue evaluada por la naturaleza violenta de la jugada y el área del cuerpo que Doncic golpeó.

Tim McMahon de ESPN ofreció una descripción aún más precisa de la jugada, agregando una nota crucial sobre el estado de juego de Luka Doncic para los Mavs a medida que continúa esta última semana de la temporada regular de la NBA:

Luka Doncic got ejected vs. Cavs — flagrant 2 for “an aggressive strike to the groin area” of Collin Sexton. That does not count toward Doncic’s technical total, so it won’t trigger an automatic one-game suspension.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 10, 2021