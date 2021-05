Udone impondrá medallas a 107 graduados universitarios en Nueva Esparta

La Universidad de Oriente núcleo de Nueva Esparta (Udone) impondrá medallas y títulos a 107 estudiantes universitarios el próximo viernes 14 de mayo, informó la decana Luisa Marcano de Montaño.

La autoridad académica resaltó el orgullo de la comunidad universitaria debido al crecimiento del número de estudiantes por recibir su título.

Asimismo, manifestó que en sus 14 años como decana, y en sus 40 años de servicio de profesorado, no había visto tantas menciones meritorios, como en esta oportunidad con 17 estudiantes en mención honorífica; ocho Cum Laude, ocho Magna Cum Laude, y una Summa Cum Laude, en carreras como Informática, Contaduría, Hotelería y Turismo.

Del mismo modo, extendió sus felicitaciones a los estudiantes universitarios, sus familiares y amigos, quienes no podrán tener un acto debido a la pandemia del Covid-19.

Por otro lado, señaló que a pesar de los hurtos, los robos, y los pocos recursos del recinto univeritario, además de la pandemia, la casa de estudio, no se detiene y una vez más en medio de la pandemia, demuestra que también se puede, al mostrar la calidad de preparación en educación a los estudiantes y la labor que cumplen en la entidad.

Montaño exhortó a los diferentes aliados del recinto univeritario a tener respeto y consideración por la universidad a no dejarla en el olvido y a dar respuesta.

«La UDO es de todos, y no solo de un municipio, la universidad es del pueblo, una sede que no se detiene, por entregar al país talento humano, y cuyo propósito es la productividad y desarrollo de un país, sin universidad, sin educación, no sé puede llegar a ninguna parte», acotó.