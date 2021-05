Visitantes denuncian profanación de tumbas en cementerio de Puerto La Cruz

1171795

Puerto La Cruz.- Conmovidos e indignados aseguran estar algunos de los visitantes que acudieron al cementerio municipal de Puerto La Cruz, ubicado en el sector El Paraíso, tras notar este domingo, día de las madres, que las fosas han sido desvalijadas y algunas hasta profanadas.

Así lo reveló al equipo de El Pitazo en la zona norte de la entidad, la mañana de este lunes 10 de mayo, Ribyx Montoya, quien fue una de las personas que acudió el día de ayer a visitar a su madre y abuela que fueron sepultadas en este camposanto.

“Ni porque era el día de las madres, y se supone que mucha gente viene a visitar a sus difuntos, limpiaron y acomodaron el cementerio. Está completamente destruido, allí no se sabe si pasó un terremoto y acabó con todo”, denunció.

El ama de casa detalló que desde la entrada principal se pueden ver las urnas que han sacado de las fosas, adicional a las lápidas de mármol que se han llevado del lugar, situación que comienza a preocupar a quienes visitan el cementerio porteño, agregó que

Hortensia Flores fue otra de las visitantes de este domingo y contó al equipo de El Pitazo que desde mediados del año pasado no han desmalezado las caminerías y que los escombros que han sacado durante excavaciones recientes aún permanecen sobre algunas fosas.

“Aquí parece que no existe ninguna autoridad. Los malandros y la falta de mantenimiento van a terminar por acabar con el cementerio, y es que llegará un día en el que vengamos a visitar a nuestros familiares y no encontremos absolutamente nada. Me han dicho hasta que han sacado algunos muertos cuyas fosas están abandonadas y ese lugar lo asignan a otra familia”, aseguró.

Algunos de los visitantes solicitaron a la alcaldesa del municipio Sotillo, Herminia García Ron, visitar el camposanto para que pueda verificar el estado en el que este se encuentra y exigieron que tomen medidas al respecto de inmediato.

Giovanna PellicaniOriente

