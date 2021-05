72 familias afectadas por explosión en apartamento de Casa Blanca fueron desalojadas

MIP-TUY Agencia

[email protected]

Una fuga de gas por una mala maniobra con las conexiones por parte de una vecina y no una bombona como erróneamente informaron algunos medios impresos (incluyendo La Voz),

Provocó que 72 familias del edifico Ocotuy 10, conocido también como azul oscuro, de la urbanización Casa Blanca, en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, fueran desalojadas por ocho días, tras la explosión registrada la mañana del domingo, 9 de mayo, en el apartamento 1073 del piso 7.

Tal y como lo informamos en nuestra edición de ayer, la onda expansiva afectó al menos a 65 apartamentos del edificio donde se registró el incidente, así como a otros cercanos.

Durante la mañana de ayer comisiones del Cuerpo de Bomberos de Miranda estuvieron en el inmueble siniestrado realizando la investigaciones de rigor para determinar con exactitud que pasó, mientras cuadrillas de la Misión Tricolor las áreas afectadas. Las labores continuarán este martes.

No había fuga

Representantes de Pdvsa Gas Comunal revisaron las tuberías de gas del edificio Ocotuy 10 y determinaron que no había fuga de gas.

“No hubo explosión de bombona. La propietaria del apartamento, en vista de que no había gas del tanque a granel, lo desconectó y conectó una bombona, pero no cerró la llave del gas directo. El viernes se abasteció el edificio y se acumularon los gases en el inmueble. Se presume que, aunado a ello, hubo un corto circuito y se generó la explosión”, explicó una vocera del Gobierno local.

Residentes de la zona informaron que algunas familias fueron ubicadas en los salones de fiestas de los edificios del conjunto residencial, mientras que otras decidieron irse a casa de familiares y amigos cercanos.

Despiece

Operativo

Los afectados fueron atendidos durante una jornada médica para conocer la condiciones en que se encuentran. La acción se llevó a cabo ayer lunes.