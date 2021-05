Adriana Azzi: Horóscopo del 11 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 11 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Potencial.

Número de suerte: 199

Fuerza voluntad. Ten más confianza. Amigo que te pide ayuda en un problema de medicinas. Se aleja una persona negativa de tu entorno. Cambios celebraciones y alegrías por el triunfo. Compras de artículo del hogar. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito.

Trabajo: Equilibrio entre lo que tienes y lo que quieres. Algo con personas del extranjero en lo económico.

Salud: Buena.

Amor: Alegrías por personas que demuestran lo que sienten por ti. Algo con horario que te preocupa.

Pareja: Metas que logran en común. Venta de muebles o compras. Tranquilidad en tu casa por hijo.

Solteros: Irás a una charla donde conoces a personas muy especiales. Luchas y alegrías más triunfos.

Mujer: Pierdes el miedo en lo que haces. Demuestras sinceridad y verdad en lo que dices. Sales adelante.

Hombre: Comunicación abierta en tu entorno familiar. Mejora el ambiente con una reunión de toda la familia.

Consejo: Se positivo (a).

Tauro

Palabra clave: Términos.

Número de suerte: 291

Ten más confianza en otros. Caminos abiertos. Lo detenido avanza. Viaje al exterior por negocio. Hecho curioso en reunión donde estarás presente. Aceptas una invitación aunque no te gusta la persona. Limpieza profunda en el hogar. Cuida tu dinero no gastes mucho. Disfruta el éxito.

Trabajo: Compra de mercancía nueva. Asistirás a una convención. Tendrás una nueva actividad económica.

Salud: Jaquecas.

Amor: Llamada telefónica que no puedes escuchar y te preocupas. Cuidado con el consumo de bebidas fuerte en reunión de amigos.

Parejas: Carácter que logras controlar. Hecho curioso con un libro. Compra de materiales de oficina.

Solteros: No permitas que te saquen de tu sitio de confort. Mujer cercana que te engaña con algo.

Mujer: Mudanza. Viajes. Alegrías por cambios en tu vida. Lo que esperas llega. Madre que te necesita.

Hombre: Llamada importante. Compra de un celular con muchas cosas. Recibes un anónimo.

Consejo: Se grande por dentro como por fuera.

Géminis

Palabra clave: Resultados.

Número de suerte: 967

Habilidad en negocio. Ten más humildad. Te reclaman por falta de colaboración. Compra de propiedades. Ayudaras amigos en evento. Algo con festejos que te toca trabajar. Hecho curioso con una figura. Cambio de moneda del extranjero. Algo con un sitio de cuadros. Sabiduría.

Trabajo: Querrás descansar para repotenciar tus energías. Algo con un colegio que te llaman por trabajo.

Salud: Dolores estomacales.

Amor: Nuevo amor. Ve las fallas de tu vida. Recibes un mensaje espiritual que te hará reflexionar.

Parejas: Estarás en una competencia. Cuidado con los engaños donde vives. Los cambios son necesarios.

Solteros: Mujer materna o mujer mayor que te espera y debes cumplir. Comida especial.

Mujer: Aprendizaje. Le darás la espalda a una amiga a que te decepcionará. Compra de ropa.

Hombre: Ten serenidad. Estarás en un grupo con disfrute. Problema que soluciona satisfactoriamente.

Consejo: Lo mejor es el diálogo.

Cancer

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 802

Secretos que serán revelados. Indecisiones por viajes. Estarás vendiendo algo de suerte. Evita confrontar a alguien del gobierno. Disfrute en juegos de azar. Niños con alegrías. Mudanza segura de imprevisto. No dejes que otros decidan por ti. Compra de alimentos con apuros. No

Trabajo: Algo pendiente con nuevas sedes. Dinero en caja que debes revisar. Amigos te invitaran a viajar.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Estarás en una lucha por el amor. Comida muy aliñada que disfrutas. Cansancio que te atrasa en algo.

Pareja: Enfrentaras a un grupo de personas. Saldrás de noche con la familia para irte del lugar.

Solteros: Acuérdate es mejor pensar con la cabeza que con las emociones. Apoyas a personas en un sitio de reunión.

Mujer: Apoyo en algo que quieres hacer que consigues. Estarás con mucha angustia. Prepárate para un evento.

Hombre: Inicias estudios. Trata de no molestar con tus comentarios. Vecinos que necesitan de ti.

Consejo: solo dios pídele a él.

Leo

Palabra clave: Demostración.

Número de suerte: 215

No te preocupes por otros, hazlo por ti. Organizas un viaje. Sensación de cansancio. No quieres asistir a una reunión familiar. Algo que se daña por negligencia de otros. Dinero por azar inesperado. Cuidado con lo que comes con mucha grasa. Cuidado con lo que dices en la calle.

Trabajo: Este mes será productivo económicamente. Cuidado con persona que trabaja contigo.

Salud: Depresión

Amor: Preocupación con familiar por alguien enfermo. Disfrute en sitios campestre. Cena romántica.

Parejas: Celebraciones con muchos hombres. Alegrías. Crearás haber visto a una amiga en un lugar de mucho verde.

Solteros: Recuerda que si planificas bien todo tendrá su propio ritmo. Algo con abogados.

Mujer: Matrimonio aunque estas embarazada. Cuidado con gastos innecesarios. Alegrías.

Hombre: Sensación que se mezcla el pasado con el presente. Te invitaran a un programa.

Consejo Escucha no siempre tienes la razón.

Virgo

Palabra clave: Efecto.

Número de suerte: 781

Debes apresurar al paso o cambiar de rumbo. Tomas una decisión pero no le permitas nada a otro. Te exigirán algo. No puedes controlar a alguien en tu casa. Hermano con dificultades en tu casa. Cuidado con persona con nombre extranjero. No pierdas nuevas oportunidades.

Trabajo: Es necesario pensar en tu estabilidad económica antes de tomar una decisión. Busca el equilibrio.

Salud: Estrés

Amor: Recibes ayuda en hombre de poder para estabilizarte en lo económico. Llega el renacimiento.

Parejas: Persona que llega con intensidad amorosa. Te piden hacer un viaje de improviso.

Solteros: Mudanza. Nuevas metas. La comodidad la alegría lo fácil llega en la parte del amor.

Mujer: Alguien del pasado que te busca por un empleo. Sientes algo especial por una familiar mujer.

Hombre: Debes cerrar ciclo con el pasado. Llega el amor a tu puerta. Cambios definitivos o la energía se mueve a tu favor.

Consejo: Busca tu estabilidad.

Libra

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 400

Te enteras de alguien que tiene doble vida. Demuestras afectos a niños. Ganas dinero en el azar. Cambio en fecha de viaje. La suerte te acompaña en esta semana. Alegrías y triunfos. Cambios en tu empleo. Viaje por negocios. Buenos negocio. Se activa la parte económica.

Trabajo: Te ofrecen un cargo mejor. Muchas ideas en tu mente. Jefe que te pide que no te vayas.

Salud: Revisar la vista.

Amor: Hombre que busca apoyo en ti. Irás a sitio de montaña para visitar a un ser muy querido.

Parejas: Tendrás buen humor frente a un grupo. Cuidado con tus ahorros. Gastos no necesarios.

Solteros: Paseo en grupo de la familia. Buscas aclarar una inversión. Pedirás permiso para arreglar un problema personal.

Mujer: No pierdas el control en una reunión. No inviertas si no estás segura. Cambios favorables. Evolución.

Hombre: Escuchas murmuraciones detrás de una puerta. No permitas que tus suegros se metan en tu relación.

Consejo: en estos momentos no confíes en nadie.

Escorpio

Palabra clave: Preocupación.

Número de suerte: 808

La rueda de la fortuna esta de tu lado en esta semana. Nuevos proyectos. Paseos en grupo. Algo importante para tu carrera. Ayuda y colaboración de amiga. Nuevos romances con personas muy joven. Una persona amiga te pide que le ayudes alejar una persona de su casa.

Trabajo: Escucharas murmuraciones en cargo o trabaja nuevo. Dinero que gastas muy rápido.

Salud: Cansancio.

Amor: Una mujer de vacaciones que te complica la vida. Superas vacío interior. Paseo en la playa.

Parejas: Celebraciones y alegrías por alguien que obtiene un triunfo. Te encuentras con una persona en cafetería.

Solteros: Hablas con un familiar por mala conducta de un hijo. Descifras un código que estabas buscando y te trae dinero.

Mujer: Algo con un hombre de poder y dinero y te trae muchas alegrías. Caminos abiertos.

Hombre: Te invitaran a sitio para competencia. Emociones y alegrías. Te alejas de tu casa.

Consejo: Escucha consejo.

Sagitario

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 719

Cambios en tus negocios. Viaje por diversión. Hecho curioso con escoba de hojas verde. Se aleja familiar negativo. Cambios de actitud con tus amistades. Pendiente con las manipulaciones. Chisme entre amigo por algo de una pareja. Hecho curioso con fotos. Llamada de un banco por crédito.

Trabajo: Nuevos proyectos que se dan. Recoges lo que sembraste y te trae muy buena carga.

Salud: Asistes al odontólogo.

Amor: Tranquilidad interior paz. Logras vencer a rival sentimental. Mostraras sinceridad al hablar.

Parejas: Celebración de cumpleaños. Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Viajes por disfrute en grupo.

Solteros: Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Te verás radiante en una comida.

Mujer: Hecho curioso con unas llaves. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito.

Hombre: Te pondrás en el lugar de otros y veras el problema de otra manera. Capacidad para oír y sentir.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Capricornio

Palabra clave: Equilibrio.

Número de suerte: 921

Seguridad. Sueños que se hacen realidad. Tendrás tu forma de pensar o de ver las cosas. No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. El humor debes tratar de cambiarlo. Piensa antes de hablar para evitar conflictos. Negocio con familiar que te beneficia.

Trabajo: No se da lo que esperas, en cambios del empleo. Algo interno que detiene lo que quieres.

Salud: Mareos.

Amor: Harás algo por tu cuenta. La rueda de la fortuna está contigo. Decisiones que debes tomar.

Parejas: Debes concentrarte o darte fuerza. Piensa antes de hablar. Debes involucrarte más en los problemas de la familia.

Solteros: Debes trabajar en tu casa un poco más. Hecho curioso con un amigo o jefe.

Mujer: Controla los nervios un poco más. Molestia ya que no cancelas a tiempo algo. Te invitaran hacer ejercicios.

Hombre: Salidas nocturnas en grupo. Mujeres madre e hija que no te conviene su amistad.

Consejo: Ten claridad en lo que buscas.

Acuario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 248

Confías en alguien querido. Participas con jóvenes en evento especial. Adelante no importa que las cosas estén lentas pero son tuyas y se darán. Ten paciencia y concéntrate en lo que haces. Disfrute en sitio montañoso. Notarás que tienes mayor facilidad de hablar. Debes seguir en tu destino.

Trabajo: Entregas documentos. Buenas energías en esta semana para sacar un trabajo pendiente.

Salud: Malestar general.

Amor: Contactos en tu sitio de trabajo con la persona que te gusta. Viaje al extranjero con tu pareja.

Parejas: Debes concentrarte más en los niños de la casa. Problemas en la cabeza por falta de cuidado.

Solteros: Demostrar tu responsabilidad ante un juramento. Debes utilizar herramientas que están en tu casa.

Mujer: Progreso personal. No pidas nada prestado que luego no puedas responder. Nuevas ilusiones.

Hombre: Estabilidad y prosperidad por dinero que te llega. Soluciones de problemas personales.

Consejo: Nadie es indispensable.

Piscis

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 359

Buenas ideas. Busca ayuda profesional. Estarás en una reunión donde la pasas muy bien y conoces nuevos amigos. Deja la soledad. Te darás unos masajes y hacer ejercicios. Debes cumplir con las promesas espirituales. Te regalan una prenda. Celebraciones en familia. Prosperidad que se activa.

Trabajo: Cuidado con los chismes. Busca ayuda espiritual. Todo fluye de manera positiva no te angusties.

Salud: Debes dormir más.

Amor: Ayuda al que puedas. Reunión donde conoces a una persona que te gustara. Se activa el amor.

Parejas: Proyectos con tu pareja. Deja los miedos habla expresa lo que sientes. Deja el pasado no te cargues.

Solteros: Tensión en el ambiente. Pon orden en la finanza. Estabilidad y prosperidad en lo monetario.

Mujer: Te sientes triste y melancólica. Ilusiones con una persona recién conocida. Viajes.

Hombre: Miedo de aceptar una verdad. Viajes. Nuevas acciones fructífera. Debes escuchar y cooperar.

Consejo: Defiende tus ideas.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :