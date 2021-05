El equipo de los Boston Celtics pierden a su estrella Jaylen Brown por el resto de la temporada de la NBA, con una terrible lesión.

En un año marcado por muchas lesiones, el panorama de la NBA cambió aún más a medida que se acercan los playoffs la próxima semana. Jaylen Brown de los Boston Celtics, una parte esencial de un equipo que ha tenido problemas durante toda la temporada, ha sido descartado para el resto de la temporada con un ligamento desgarrado en la muñeca izquierda.

Los Celtics acaban de perder ante el Miami Heat el domingo para caer al séptimo lugar en la Conferencia Este de la NBA, lo que los coloca en la ronda de play-in. Boston tiene récord de de 35-33 de cara a la acción del lunes por la noche, dos juegos detrás del Heat y los Atlanta Hawks, que están 37-31 y empatados en el quinto lugar en el Este.

