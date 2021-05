Canciller de Argentina: “La situación en Venezuela termina siendo tóxica”

El canciller de Argentina, Felipe Solá, consideró que la crisis de Venezuela se ha convertido en una situación “tóxica”, que ocupa mucho espacio en la agenda bilateral y multilateral de los países, sin que haya una solución en el corto plazo.

“La situación en Venezuela termina siendo tóxica. Cuántos temas dejas de hablar, de integración, cooperación y política regional“, expresó Solá durante la gira presidencial del mandatario Alberto Fernández por Portugal, España y el Vaticano.

Solá indicó al diario La Nación, y periodistas de otros medios que acompañan el viaje presidencial, que habló de la situación de Venezuela con el canciller portugués, Augusto Santos Silva.

“Hablé de Venezuela con mi par portugués. Hablé de Maduro. Hablé de la oposición. Y también les dije que Venezuela no puedo ocupar tanto espacio. Los cambios en Venezuela no van a ser prontos, van a ser lentos. Y entonces Venezuela no puede ocupar mucho tiempo cuando los cambios son tan lentos”, consideró.

Monitoreamos

Apóyanos Compartiendo :