Editorial El Mensaje de Guaidó y la nueva «tríada»: 1.-Biden 2.-Borrell y 3.-Putin

EDITORIAL Juan Guaidó en un mensaje de cinco minutos, presentó lo que calificó como “ruta para lograr acuerdos con el gobierno de Maduro”. En palabras distribuidas desde sus redes sociales, el presidente reconocido por un grupo de países, ha convenido en negociar una fórmula para “salvar a Venezuela”.

Con el reciente mensaje de Guaidó quedó definitivamente atrás aquello de la triada 1. Cese de la usurpación 2. Gobierno de transición y 3.- Elecciones libres. Todo parece indicar que la nueva estrategia es 1. Biden 2.- Borrell y 3. Putin.

El dirigente opositor dedica casi la mitad final de la alocución, a hablarle a los opositores que no comparten su posición, y los invita a considerar ir a las regionales en una auténtica “unidad”, aunque en la primera parte de su mensaje dice “desconocer” al CNE elegido por la Asamblea de Maduro.

Por otra parte, parece aceptar el reto lanzado desde el lado de los seguidores de Capriles, de “legitimar” el liderazgo interno opositor.

El Presidente interino parece no entender que su meta, no es competir con otros en procesos internos, es por el contrario conducir al país a elecciones libres a todos los niveles, y para eso debe colocarse en una posición de negociación con fuerza, lo que desgraciadamente en su mensaje no muestra, por el contrario, luce sometido a las presiones de la nueva trinidad extranjera, sin entender que nadie afuera puede obligar a los independientes a votar sin las condiciones que consideren indispensables.

¿Qué vamos a hacer para lograr una solución factible y real para salir de la tragedia? ¿Cómo nos apoyan nuestros aliados nacionales e internacionales?



Hoy #11May a la 1:00 pm publicaré en mis redes sociales nuestro planteamiento. Les pido que difundan el mensaje. — Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

1️⃣ Plantearon un Acuerdo de Salvación Nacional.

2️⃣ Este Acuerdo debe ser la conclusión de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas que tienen el respaldo internacional, el régimen y las potencias del mundo.

3️⃣ El resultado de esa negociación debe ser la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales libres y justas, la entrada al país de vacunas y ayuda humanitaria, garantías para todos los actores políticos, liberación de presos y el levantamiento progresivo de sanciones (condicionado a que el régimen cumpla el resto del acuerdo)

4️⃣ Anunció que ha conversado con los EEUU y la comunidad internacional, quienes respaldan un proceso de negociación integral que logre una solución.

5️⃣ Hizo un llamado a los venezolanos es a presionar juntos por este Acuerdo, porque solo funcionará si hay verdadero compromiso y contundencia internacional, movilización del pueblo y unidad de los factores democráticos.

6️⃣ De igual forma, hizo un llamado a la comunidad internacional a comprometerse con acciones contundentes y mecanismos de rendición de cuentas al régimen si intenta evadir de nuevo una solución negociada

7️⃣ El Presidente (E) Guaidó planteó que la dictadura seguirá tratando de dividirnos ofreciendo negociaciones parciales que no den soluciones a la crisis

-Sobre las elecciones regionales y municipales: dejó claro que hay que estar preparados y listos para ese proceso, evaluar todos los escenarios y tomar la decisión en Unidad, pero tener claro si no hay presión y negociación real, el régimen seguirá robándose las elecciones-

La solución para Venezuela es presionar para lograr un acuerdo que nos lleve a atender la crisis y realizar elecciones libres y justas para salvar al país



Unidos y movilizados debemos exigir, buscar espacios de participación y hacer frente a los dilemas que pretenda la dictadura pic.twitter.com/XjRZgba4fc — Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

