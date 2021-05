EEUU | Fiscales piden a Instagram que renuncie a crear versión infantil

Los fiscales generales de 44 estados y territorios de Estados Unidos por medio de una carta a la red social Instagram piden que renuncie a crear versión infantil para menores de 13 años.

En la misiva, firmada por los jefes de los departamentos legales de estados como California, Nueva York y Texas y de territorios como Puerto Rico, aseguran que el uso de las redes sociales puede ser «perjudicial para la salud y el bienestar» de los menores.

Además, los fiscales generales critican a Facebook por no haber hecho lo suficiente en el pasado para «proteger el bienestar de los niños en sus plataformas» y citan como ejemplo la aplicación Messenger Kids, dirigida a menores de entre 6 y 12 años.

«Da la sensación de que Facebook no está dando respuesta a una necesidad, sino que está creando una, ya que esta plataforma se dirige fundamentalmente a niños que en caso contrario no tendrían cuenta en Instagram», apuntaron en la carta.

A mediados de marzo, la empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció públicamente que estaba estudiando crear una versión de Instagram adaptada para niños menores de 13 años.

«Cada vez es más común que los niños pidan a sus padres unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos», escribió entonces el jefe de la plataforma, Adam Mosseri, en su cuenta de Twitter.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021