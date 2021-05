España | Levante – FC Barcelona en directo hoy

El FC Barcelona se enfrenta hoy al Levante en el partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga Santander. Los de Ronald Koeman buscan ganar en el estadio Ciudad de Valencia para hacerse con los tres puntos que podrían ayudarle en el título de LaLiga.

Previa del Levante – FC Barcelona: alineaciones, dónde ver y última hora del partido de Liga Santander hoy, en directo

21:10 – Alineación del Levante

Estos son los once futbolistas granotas. La alineación del Levante: Aitor Fernandez; Miramón, Vezo, Duarte, Rober Pier, Toño; De Frutos, Bardhi, Melero, Morales; y Marti.

21:05 – Alineación del FC Barcelona

¡Ya tenemos el once culé! Así sale Ronald Koeman en Valencia. La alineación del FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dembélé, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Pedri; Griezmann y Leo Messi.

21:00 Previa del Levante – FC Barcelona en directo

¡Buenas noches! Bienvenidos a este directo el Levante – FC Barcelona de la Jornada 36 de la Liga Santander, antepenúltima del campeonato doméstico donde Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla y el cuadro culé buscan aún salir campeones del torneo nacional.

En esta ocasión es el Barça el que juega en primer lugar y sentará precedente ante lo que puedan hacer este miércoles Sevilla (vs Valencia) y Atlético de Madrid (vs Real Sociedad) y el jueves el Real Madrid (vs Granada). Los dos empates de la pasada jornada en los partidos en los que se cruzaban los cuatro deja todo en el aire.

Ronald Koeman volvía a decir que el equipo que gane los tres próximos partidos será el campeón. Tiene las de ganar el cuadro colchonero, que depende de sí mismo, pero cualquier tropiezo daría ventaja a sus perseguidores ante un pleno en las tres últimas fechas.

La única duda previsible del Barça es Busquets, que tuvo que ser sustituido en el duelo ante el Atlético de Madrid tras un duro golpe ante Savic. En principio usará una máscara para la nariz con la que espera salir de inicio. El resto posiblemente sea lo mismo que saltó ante los colchoneros, con las posibles incógnitas de Araujo en la zaga, que brilló en la pasada jornada, y Sergi Roberto, como opción para el carril diestro.

El Levante espera en el Ciutat de Valencia con todo hecho. El cuadro granota selló la permanencia un año más en Primera División la pasada jornada, con el empate ante el Alavés (2-2) con el que alcanzó los 39 puntos, nueve más que el Huesca, con 30, en decimoctava posición.

Alineación del FC Barcelona en el partido de Liga Santander hoy

El FC Barcelona visita el estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante y contará con Ronald Koeman en el banquillo, que vuelve a sentarse tras varios partidos de sanción. El entrenador del Barça buscará la victoria en el partido de esta noche para sumar tres puntos que le permitan luchar por el título de Liga Santander.

¿A qué hora se juega el Levante – FC Barcelona?

El partido entre Levante y FC Barcelona de Liga Santander hoy empezará a partir de las 22:00 horas y se jugará en el estadio Ciudad de Valencia.

¿Dónde ver el Levante – FC Barcelona hoy?

El Levante vs FC Barcelona se podrá ver en televisión a través del canal Movistar LaLiga de Movistar Plus