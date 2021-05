Exclusiva ND | Rachid Yasbek aclara que no forma parte de plataforma para ir a elecciones que anunció De Grazia

El diputado de la AN/2015 Rachid Yasbek aclaró la noche de este lunes que no forma parte de la propuesta que hizo Américo De Gracia (La Causa R-Bolívar): plataforma con la que planea ganar la gobernación en «unidad perfecta».

En conversación telefónica con ND, Yasbek declaró lo siguiente:

«Yo no tengo nada que ver con esa plataforma, me parece extraño que me estén involucrando. No entiendo porque Américo hizo eso. Yo estoy firme con las líneas de PJ, estamos trabajando como siempre lo hemos hecho en nuestra estructura, atender a nuestras dirigencias, seguir buscando condiciones para elecciones libres», enfatizó.

Pese a esto, acotó que desde PJ Bolívar están en la vía para ir a elecciones libres y que «sí creemos en una plataforma unitaria donde estemos todos nuestros hermanos de partidos y llevar una propuesta clara de plan de gobierno en Bolívar para terminar con la destrucción y la corrupción que impera en nuestro estado», explicó.

Al tiempo que dijo estar consciente de que el nuevo CNE «no es suficiente» para ir a elecciones: nuestro partido todavía está secuestrado y tenemos muchísimos dirigentes inhabilitados y en el exilio.

El parlamentario recalcó que los apoyos

no se decretan, sino que se construyen. «Es absurdo decir que este o aquel están en una propuesta, cuando no es verdad. No podemos jugar adelantado por jugar porque hay muchas cosas que preguntar en torno a la propuesta del profesor De Grazia.

Aquí todos estamos peleando contra un monstruo que manipula que es el socialismo del siglo XXI, la lucha es juntos. Los que estamos en Guayana, en Upata, es fácil hacer una rueda de prensa y mencionar a personas, pero la unidad no puede ser entorno a una persona, si no en torno a un proyecto».

La mañana de este lunes, el candidato a las próximas elecciones regionales, Américo De Grazia, informó que quedó conformada la plataforma unitaria en el estado Bolívar para alcanzar la «unidad perfecta».

A través de una rueda de prensa ofrecida por Zoom, De Grazia, señaló que los diputados electos en diciembre de 2015: Rachid Yasbek, Francisco Sucre, Luis Silva; y los dirigentes Raúl Yusef, Aiskel Andrade, Coromoto Lugo, Carlos Chancellor y Emilio González; son quienes acompañarán al candidato, quien expresó que es «necesario avanzar en los escenarios políticos que se vislumbran para el país».

De Grazia, que permanece en el exilio, calificó el trabajo del presidente interino Juan Guaidó como «excelente», pero considera necesario el avance y señaló la importancia de la organización del trabajo. «Anticipar eventos para poder construir escenarios.

Tenemos que ser consecuentes, allanamos caminos con líderes, también invitamos a participar formando una unidad sin excluidos, no queremos excluir a ningún grupo», manifestó.