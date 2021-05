Lebron James pospone la fecha de su regreso

El alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, tiene como objetivo regresar para el enfrentamiento del miércoles con los Houston Rockets.

“LeBron James le dará a ese tobillo derecho un día más de descanso hoy contra los Knicks”, informaron Adrian Wojnarowski y Dave McMenamin de ESPN el martes por la tarde.

La actualización confirma el informe oficial de lesiones de los Lakers publicado el lunes por la noche para el juego de los New York Knicks, en el que James figuraba como “FUERA” para el choque del martes en el Staples Center.

Sin embargo, LeBron también fue descartado la noche antes del partido de los Lakers contra los Sacramento Kings el 30 de abril, solo para llamar a un audible y decidir intentarlo horas antes del inicio.

