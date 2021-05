Russell Westbrook se convierte en el rey del triple doble

La noche del lunes fue una noche histórica para la NBA y para el jugador de los Washington Wizards, Russell Westbrook quien se convirtió en el rey del triple doble.

En el partido entre los Wizards y los Hawks, Russell Westbrook logro el triple doble numero 182 en su carrera en la NBA para pasarle por encima a la leyenda Oscar Robertson en el primer lugar de triple dobles en la historia de la liga.

Russell Westbrook de 32 años de edad esta atropellando la NBA con sus salvajes noche con los Wizards, tanto así que ha llegado al equipo de camino a la postemporada a pesar de un horrible comienzo. El base junto a Bradley Beal se han echado el equipo al hombro.

The NBA’s new king of triple-doubles: Russell Westbrook 😤@russwest44 pic.twitter.com/E7T4xiGV9O

— SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2021