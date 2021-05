Trabajadores de Avon Cosmetics exigen restitución de beneficios y toman planta de Guatire

1171973

Guatire.- Trabajadores de la empresa Avon Cosmetics de Venezuela tomaron las instalaciones de la planta principal ubicada en Guatire, estado Miranda, este lunes 10 de mayo, para solicitar que les sean restablecidos todos los beneficios laborales que les han suprimido durante los últimos cinco años.

Eliminación de turnos, suspensión de bonificaciones, impedimentos de ingreso a la empresa, pago de sueldo mínimo y ausencia de comunicaciones entre la empresa y los trabajadores son parte de las irregularidades denunciadas por los afectados.

Isbelca Pérez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Cosméticos, Perfumerías y Afines (Sitrainco) que agrupa a los trabajadores de Avon Cosmetics, detalló que de una nómina de 3.000 trabajadores, actualmente quedan 400, aproximadamente, tras las decisiones unilaterales de la empresa que han incidido en desmejoras laborales.

De acuerdo con lo indicado por la vocera sindical, desde 2016 la compañía comenzó con la eliminación del turno nocturno y en el lapso de los últimos cinco años fueron suspendidas 19 cláusulas establecidas en la contratación colectiva.

LEE TAMBIÉN Transportistas aumentan el costo del pasaje en rutas urbanas de Los Teques

«Comenzaron a eliminar turnos, suspendieron el pago de los bonos, dejaron de entregarnos las bolsas de productos, nos dejaron cobrando el sueldo mínimo de cuatrocientos mil bolívares y no hacer los dos incrementos establecidos por el gobierno, uno de un millón ochocientos mil bolívares y el más nuevo deq siete millones, porque no fueron publicados en Gaceta Oficiao y para ellos no existen», recalcó Pérez

Apoyo de legisladores

Tras conocerse de la toma de la empresa, la entrada estaba tomada por efectivos de la dirección de investigación penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sin embargo, los funcionarios se retiraron por peticiones del diputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Miguel Benavides, y los concejales del municipio Zamora, Cruz Ortiz y Albert Loroño.

Los trabajadores también indicaron que han sido respaldado por el diputado mal Consejo Legislativo del Estado Miranda, Miguel Mora.

Al respecto, el diputado mirandino Miguel Benavides informó que las denuncias y peticiones serán elevadas a la AN, al Ministerio del Trabajo e incluso a la Presidencia de la República.

«Estamos del lado de los trabajadores y queremos que esto se resuelva de la mejor forma, por eso pondremos en contacto a los trabajadores de Avon con el nuevo ministro del trabajo, para que la directiva de la empresa, que está en Colombia, venga a Venezuela a asumir los compromisos que les corresponden», explicó.

Lidk RodeloGran Caracas

Lidk RodeloGran Caracas