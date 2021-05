+VIDEO | Jlo se va de vacaciones con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck han pasado más tiempo juntos tras la ruptura oficial de la “diva del Bronx” con el ex pelotero Álex Rodríguez.

Más de una semana después de que las exparejas fueran fotografiadas en su casa de Los Ángeles a fines de abril, López, de 51 años, y Affleck, de 48, fueron vistos en Montana. Según la revista PEOPLE, fueron fotografiados viajando juntos en un automóvil cerca de un centro turístico en Big Sky, donde Affleck tiene una casa. Las fotos de esta salida también fueron publicadas por The Daily Mail.

«[Jennifer] pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz», le dijo una fuente a PEOPLE de la pareja que luego fue vista llegando de regreso a Los Ángeles el sábado un jet privado.

López y Affleck se comprometieron en 2002 y fueron noticia como «Bennifer» durante sus años juntos, incluso coprotagonizaron las películas Jersey Girl y Gigli. Aplazaron la boda en 2003 y luego se separaron oficialmente en enero de 2004.

Antes de verlos en Montana, López y Affleck asistieron y participaron en el evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, concierto que se emitió el pasado sábado 8 de mayo para promover la vacunación mundial contra el covid-19.

