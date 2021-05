Adriana Azzi: Horóscopo del 12 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 12 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Nostalgia.

Número de suerte: 293

Debes comunicarte más con tu pareja. Desconfías de una persona cercana. Terminas una relación de amistad. Pagos que debes hacer que son necesarios. Estabilidad familiar. Logras algo personal. Te alejas de alguien conflictivo. Evita creencias antiguas. Sueños que se hace realidad.

Trabajo: Se consolida una relación con compañero. Te regalan un libro. Cambio de horario en lo laboral.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Amiga del pasado que es leal contigo en todo los sentidos. Nuevos rumbos en el amor.

Parejas: Vas hacer algo diferente en la rutina. Nuevos tiempo. Estarás pensando en organizar tu vida con tu pareja.

Solteros: Tristeza por discusiones con amigos. Haces unos trámites por documento que necesitas.

Mujer: Estarás pendiente de la salud de alguien querido. Nuevos inicios en lo laboral. Controla los gastos.

Hombre: Llegas acuerdo con un equipo de trabajo. Un nuevo futuro en lo económico.

Consejo: Quiérete a ti mismo..

Tauro

Palabra clave: Desbordamiento.

Número de suerte: 900

Pendiente de lo que dices de otros. Debes saber remediar lo que ocasionas. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir de noche. Conoces a una persona especial. Alguien adulto que te ayuda en algo que quieres. Muchas personas a tu lado.

Trabajo: Te vas de un empleo ya que no te dan lo que pediste. Haz las cosas con calma piensa bien las decisiones.

Salud: Cuidar las vías respiratoria

Amor: Se energético en este día con tu pareja. Buscas una nueva vida en lo personal. Celebraciones.

Parejas: Buscas tener contacto con antiguos compañeros. Estás en la lucha por lo que es tuyo.

Solteros: Dejas un lugar ya que hay algo que no te gusta. Algo con unos títulos que debes hacer.

Mujer: Debes cuidar más tu salud. Das mucho a una persona. Logras un beneficio económico

Hombre: Llega el empleo esperado. Te separas de un gran amigo (a) por chisme o comentarios falsos.

onsejo: No te dejes llevar por las depresiones.

Géminis

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 339

Buscas un cambio en lo que quieres. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae buenas noticia. La felicidad a tu lado.

Trabajo: Debes atender tus compromisos. Alguien cercano que te pide ayuda por un empleo.

Salud: Dolores muscular.

Amor: Regalos de un libro en lo espiritual. Llega alguien a tu vida que te ofrece seguridad.

Parejas: No juegues con las personas. Aprovecha el tiempo en lo económico. Lealtad de tu pareja.

Solteros: Alguien se compromete contigo por lo que quieres hacer. Nuevos proyectos en tu familia.

Mujer: Personas que te buscan. Organiza todo para no equivocarte. Nuevos trámites de empresa.

Hombre: Reunión con muchas compañeras (o) por estudios o talleres. Cuidado con los gastos debes cuidarlo.

Consejo: Ten paciencia ante la situación que vives.

Cancer

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 224

Debes tomar conciencia de lo que dices de otros. Compra o cambio de vehículo. Mantén la determinación en una situación. Nuevos pensamientos de lo que piensas de otras personas. Debes iniciar estudios detenidos. Cuidado con lo que dices a seres queridos. Debes buscar de aprender.

Trabajo: Compra de uniforme necesario. Nuevas experiencia en lo laboral. Solicitas los servicios de un técnico para tu oficina.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Descubres una traición. Debes estar seguro (a) de lo que te dicen. Compras de flores para alguien especial.

Parejas: Logras un empleo. Te reúnes con persona de poder económico que te ayuda en lo que quieres.

Solteros: Indecisiones. Desilusión. No estás seguro (a) de personas cercanas. Viajes que le cambias la fecha.

Mujer: Cuidado con los celos, por mentiras de otros. Debes aclarar las cosas. Debes entender más a tu pareja.

Hombre: Celebración y alegrías con amigos. Inestabilidad por algo que haces. Utiliza tu intuición.

Consejo: Cuidado con las acciones en un grupo.

Leo

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 877

Proyecto con grupo. Nada sucede si tú no quieres. No permitas que te utilicen. Algo con un alquiler que logras. Negocio con albañiles. Nuevos inicios en tu vida, deja el pasado. Llega algo mejor para ti. Recibes un mensaje importante. Enfrentas lo cotidiano. No te quedes callado (a).

Trabajo: Situación negativa que superas rápidamente en tu oficina. Dudas para invertir en negocio.

Salud: Molestia en la garganta.

Amor: Sensación de inestabilidad con tu pareja que logras equilibrar. Se concretan fecha de compromiso.

Parejas: Cuida lo que tienes. No discutas con hermanos. Recuperación. Busca la paz.

Solteros: Deja los conflictos y aléjate de lo negativo que sabes que es. No digas tus cosas.

Mujer: Vendes algo, donde conoces a una persona especial. Nuevos caminos. Cambios.

Hombre: La rueda de la fortuna a tu lado. Se soluciona un problema. Suelta deja que fluya todo.

Consejo: Haz caso omiso al pasado.

Virgo

Palabra clave: Disciplina.

Número de suerte: 404

Sientes que no estás bien en lo personal. Busca ayuda profesional. Logras estabilidad. Alegrías en un hotel. Reaparece en tu vida alguien muy querido. Controla los malos pensamientos. Deja el mal humor. Gestionará un crédito. Molestia por algo que no termina. Ejercicios físicos.

Trabajo: Nuevos compromisos laborales. Mejora una relación con jefe. Cambios en tu oficina.

Salud: Sin novedad.

Amor: Debes aclarar lo oculto con la pareja actual. Hecho romántico en un vehículo. Nuevos imprevistos.

Parejas: Grandes entrevista por tus hijo o la familia. Pídele a la vida a la providencia por claridad.

Solteros: Caminos abiertos. Acuerdos. Alguien te dice cuánto te ama. Hecho curioso en un parque.

Mujer: Celebraciones. Alegrías, concretas una fecha hay matrimonio o logras un triunfo.

Hombre: El placer de tener a una persona a tu lado es importante. Estarás creciendo más en lo profesional.

Consejo: Nadie debes cuestionar las acciones de otros.

Libra

Palabra clave: Dedicación.

Número de suerte: 669

Deja el apego a lo material. Nuevas perspectiva. Cuidado con proyecto de mucho tiempo. Trata de dejar el orgullo. Niño pendiente de ti. Evita los celos. Conversaciones evolutivas. Llega un buen proyecto aprovéchalo. Ayudarás a un amigo en situación de calle. Ganancias. Firmas. Alegrías.

Trabajo: Acuerdos en tu entorno laboral. Noticia favorable sobre un nuevo empleo. Camino al triunfo.

Salud: Tensión nerviosa.

Amor: Claridad. Romance. Propuesta de boda por fertilidad. Conoces a alguien que te da desconfianza.

Parejas: Inicias cosas nuevas. Algo en tu cartera que buscabas y lo encuentras.

Solteros: Mantén la paz en tu entorno. Cancelas una cita. La rueda de la fortuna a tu lado.

Mujer: Punto clave que debes tratar con tu pareja. Se vence un papel y no podrás hacer lo que quieres. Revisas documentos.

Hombre: Debes solucionar un problema legal. Compra de utensilios del hogar. Harás un sacrificio por un familiar.

Consejo: Aprende a manejar lo desconocido.

Escorpio

Palabra clave: Espera.

Número de suerte: 177

Nada se puede hacer obligado. Alguien te ayuda en una reconciliación. Éxito después de un alejamiento. Toda situación se soluciona. Hecho romántico en un automóvil. Gastos imprevistos por vehículo. Culminas actividades con buen pie. Claridad en romance. Fertilidad. Nuevo diseño.

Trabajo: Hecho curioso en tu oficina. No discutas con jefe. Que cada quien haga su trabajo.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Celos por personas conocidas. Habladurías que te hace enfurecer. Propuesta de amigo de la infancia.

Parejas: Estás compartiendo con alguien que no conoces. Sales de compra por ganancias.

Solteros: Hecho curioso con un rosario. El amor se activa en tu familia. Harás un negocio que te trae beneficios.

Mujer: Te ofrecen un empleo nuevo. Vas a un lugar con mucha luz. Estarás pendiente por amigo enfermo.

Hombre: Defiende tu derecho. Nuevas dificultades que se te ponen en el camino. Haz un plan

Consejo: Ríe es lo mejor.

Sagitario

Palabra clave: Eficiencia.

Número de suerte: 744

Gastos por hijos. Compras necesarias para el hogar. Se disipan temores. Es el momento de aprender, lo que has vivido. Controla tu mal carácter. Claridad en romance. Te dicen algo donde te molestas. No escuches chisme. Paciencia recompensada. Ansiedad que sale de tu vida. Luchas.

Trabajo: Superas contratiempo. Cambio de empleo. Algo con un trabajo en decoraciones. Recibes pago.

Salud: Nuevo tratamiento médico.

Amor: Encuentro tierno con ser amado. Llamada de alguien especial, que te dice cuanta falta le haces.

Parejas: Aclaras unas dudas con el ser amado. Felicidad que logras. Tu pareja te pide ayuda espiritual.

Solteros: Controla los pensamientos negativos. Compras repentina. Llamada importante.

Mujer: Un amor secreto en tu vida que quiere que todo se sepa. Algo con una computadora.

Hombre: La rueda de la fortuna gira para hacer cambios en tu vida. Recibes ayuda de una mujer importante.

Consejo: No seas caprichoso (a).

Capricornio

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 007

Bendice lo que te da la vida. Eres importante en un grupo de trabajo. Vences obstáculos. Celebraciones alegrías. Decídete en lo que quieres. Alguien se aleja de ti por tener una misma rutina. Busca esa persona que te hace feliz. Activas un viaje que quieres hacer. Adelante no te detengas en lo que haces.

Trabajo: Te dirán cuánto vales donde trabajas. Viaje por negocio. Capacidad de liderazgo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Se concreta una cita. Regresa alguien que se había alejado por otra persona. Reconciliación.

Parejas: Le dirás a tu pareja que tenga valor y te diga que pasa. Cuidado con las inversiones.

Solteros: Cambios de vida. Nuevas personas en tu entorno. Deja los pensamientos negativos.

Mujer: No culpe a los demás de tus errores. Alguien que te dice qué hacer en algo personal. Paseos.

Hombre: Formarás parte de un grupo importante de políticos. Cuídate de enemigos ocultos

Consejo: Nada forzado funciona.

Acuario

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 882

Te conectas con personas del extranjero que te hace un ofrecimiento. Hijo con muchas bendiciones donde está. Hombre de poder económico que te ayuda. No digas no si no sabes que te ofrecen. Busca ayuda espiritual. No pienses que todos son iguales. Sale el sol en tu camino. Lo negativo sale.

Trabajo: Asumes una responsabilidad de otra oficina. Compromiso profesional. Llega un nuevo jefe.

Salud: Sin novedad.

Amor: Deja la tristeza lo que se fue se fue sigue adelante. Todo lo que estaba detenido da sus nuevos inicios.

Parejas: La inmadurez en el amor no te deja tomar decisiones. Tú tendrás la última palabra en una conversación.

Solteros: Debes ser perseverante en lo que quieres. Cultivas algo donde sacaras los frutos.

Mujer: Lo malo que se hace se devuelve. Vencerás pero no por mucho tiempo. Viajes inesperado.

Hombre: Asistirás a un juego. Hecho curioso en un evento. Buenas noticias. Cambios en tu vida después de una llamada telefónica.

Consejo: Se vive solamente una vez.

Piscis

Palabra clave: Inteligencia.

Número de suerte: 403

Debes relajarte y necesitas descansar. Invitación a comer. Después de la tormenta sale el sol. Sientes que debes separarte de una persona conflictiva. Adelante con los negocio. La luz brilla en tu entorno. Te buscan por algo que sabes. La felicidad a tu lado. Cuidado con el rencor. Compra de alimentos.

Trabajo: El compañerismo será clave. Amigo que te hace una propuesta. Sorpresa en lo profesional.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sensibilidad. Lágrimas pasajera. Tendrás que madrugar para obtener un beneficio.

Parejas: Recoges lo que cosechaste y estarás muy feliz. Recibes un premio. Ventas positivas.

Solteros: Viajes y movimientos. Compra de vehículos. Nuevas relaciones. Algo en tu vida que logras.

Mujer: Hombre que llega a tu vida. Viajes a otra ciudad. Apoyo económico que recibes.

Hombre: Claridad. Cena especial. Compra de dulces para niños. Acostúmbrate a organizar todo.

Consejo: Dios dijo, Ayúdate que yo te ayudare.

