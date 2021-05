EEUU | Biden habla con Netanyahu y espera que la crisis termine más pronto que tarde

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este miércoles por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la escalada del conflicto entre Israel y los palestinos, aunque espera que la crisis acabe «más pronto que tarde».

En declaraciones desde la Casa Blanca, Biden señaló que esa es su esperanza, «aunque Israel tiene derecho a defenderse cuando ha recibido miles de cohetes en su territorio».

Afirmó que los responsables de Seguridad Nacional y de Defensa de su Gobierno mantienen un contacto «constante» con sus interlocutores en Oriente Medio, «con todo el mundo, desde los egipcios a los saudíes, los emiratíes, etc».

El mandatario estadounidense señaló que la Casa Blanca publicará en breve un comunicado sobre su conversación con Netanyahu.

EE.UU. anunció este miércoles que enviará a Oriente Medio al subsecretario adjunto para Asuntos Palestinos e Israelíes del Departamento de Estado, Hady Amr, y pidió a Israel que haga «todo lo posible» para evitar víctimas civiles.

Prime Minister Benjamin spoke by telephone with US Secretary of State Antony Blinken. The Prime Minister thanked him for the American support of Israel’s right to self-defense, which the Secretary reiterated during the call.

— PM of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2021