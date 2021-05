El sabor a hogar inspira los quesos venezolanos que son un éxito en Medellín

1172365

Caracas.– Los venezolanos Riumar Ferrer y su esposo Leandro Pérez decidieron emigrar a Medellín, Colombia, en donde hoy ofrecen diferentes quesos venezolanos, elaborados por su compatriota Shubert Camacho, que les ayudan a recordar ese sabor peculiar que percibían en su natal Venezuela.

La pareja de 47 y 53 años decidió partir de Maracaibo, Zulia, en 2018, en busca de mejores oportunidades y sustento para ayudar a sus familias en Venezuela. Riumar es ingeniero agrónomo y dio clases en la Universidad del Zulia, mientras que Leandro es técnico superior en Informática administrativa y poseía una empresa en Venezuela que quebró debido a la crisis.

«Tuvimos varios trabajos antes de incursionar en el negocio de los quesos. Yo tuve que vender café, lavar baños y estuve en un call center donde me exigieron no hablar con acento venezolano. Mi jefa me dio a escoger entre hablar colombiano o dejar el trabajo, así que renuncie», contó la venezolana a El Pitazo.

LEE TAMBIÉN Las donas con toque venezolano que endulzan rincones de Uruguay

Tras conseguir empleos en los que debían laborar 12 horas diarias, la pareja de venezolanos decidió evaluar la creación de su propio negocio. «Le comenté a mi esposo que necesitábamos trabajar en algo en lo que no fuéramos esclavos. Me puse a buscar en redes sociales y encontré a otro maracucho, Shubert Camacho, que fabricaba quesos venezolanos, así que comenzamos a comercializar sus productos».

Ferrer narra que la idea de comenzar a ofrecer quesos venezolanos surgió debido a que los quesos en Colombia no se asemejan a los que se acostumbran a consumir en Venezuela. «Hay personas que tienen aquí 10 años y al probar los quesos que ofrecemos, dicen que les recuerda a su hogar, a estar comiendo en casa de sus abuelas o mamás«, contó.

Actualmente la pareja ofrece los quesos con entrega a domicilio o entregas personales en puntos acordados de Medellín. Entre sus productos se pueden encontrar quesos semi duro, paisa, mozarella, palmita zuliana, de mano, madurado, ricota, queso en crema, mantequilla criolla, urratas y quesos rellenos. «El queso de mano es nuestro producto más popular, le gusta tanto a venezolanos como colombianos».

LEE TAMBIÉN «No generalicemos»: venezolano en México cuenta su experiencia con la xenofobia

«A pesar de la pandemia hemos crecido, cada mes vamos creciendo. Actualmente tenemos aliados, no nos gusta decirles empleados, tanto venezolanos como colombianos y nos ha ido muy bien. Tenemos una página de Instagram (@quesosvenezolanosenmedellin) y estamos creando una de Facebook para llegar a más personas», dijo Ferrer.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración