LeBron James y otras estrella de la NBA reaccionan al récord de Russell Westbrook

El jugador de los Lakers, LeBron James y otras estrella de la NBA reaccionan al récord de triple dobles de Russell Westbrook.

LeBron James, Magic Johnson y una gran cantidad de jugadores y entrenadores de la NBA pasados y presentes están asombrados después de que el base de los Washington Wizards, Russell Westbrook, se convirtiera el lunes en el líder de todos los tiempos de la NBA en triples-dobles.

Russell Westbrook logró la hazaña en la estrecha derrota de los Wizards por 125-14 ante los Atlanta Hawks, ya que registró otra estadística absurda de 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias. La marca lo impulsó a 182 triples-dobles en su carrera, uno más que el récord anterior de todos los tiempos que ostentaba Oscar Robertson.

Kevin Love, Luka Doncic:

Gotta be honest, never thought I would see a player avg a triple double for a season in my lifetime. To do it 4 out of the last 5 seasons!!! 😲😲. Now to be the ALL time leader. Iconic. All praise due!! 👑💯 #WHYNOT @russwest44

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 11, 2021