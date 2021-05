México | Propuesta para “nacionalizar” las Afores, “no procede”: Monreal

El senador Ricardo Monreal aseguró que la propuesta del diputado federal de Morena, Edelmiro Santiago Santos Díaz para “nacionalizar” las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “para no dejar pasar más tiempo y consolidar los megaproyectos de la 4T”, no cuenta con el aval en el Senado y, por lo tanto, no procede.

“Se pueden presentar todas las iniciativas que se quiera, pero normalmente cuando no se tiene el aval de grupo no procede, porque es una iniciativa individual en razón de su derecho”, aclaró en entrevista.

Para no dejar dudas, el senador reiteró que ésta, particularmente, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado no tiene consenso y no tiene aval de grupo; ¿qué quiere decir? “Que por lo pronto no va a pasar”.

Refirió que es un tema que se debe valorar con mucho cuidado y consideró que no debe de haber “excesos o radicalismos que ahuyenten la inversión”: Nada de expropiaciones, nada de nacionalizaciones, nada de excesos, resaltó.

Sin embargo, consideró que lo que más conveniente es generar condiciones para una transición adecuada y aunque dijo que respeta la decisión del diputado, en el caso del Senado no tiene aval de grupo, “ni siquiera la conocíamos, ni siquiera conocíamos su alcance”.

Incluso, Ricardo Monreal aseveró que ni en la Comisión Permanente la mayoría de su grupo parlamentario la avalaría, por lo que esa iniciativa es una más a la que todos los diputados y senadores tienen derecho a presentar.