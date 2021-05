¿Quiénes engalanan la portada de «Los más bellos» de People en Español?

People en Español está de fiesta en pleno 2021: cumplimos nuestro aniversario de plata y estamos celebrando estos 25 años de existencia con una edición doble de «Los más bellos».

¿Nuestras invitadas de honor? Las cuatro bellezas que engalanan esta anticipada portada anual: la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López; su compatriota, la presentadora y ex Miss Universo Dayanara Torres; la actriz colombiana Carmen Villalobos; y la presentadora y ex reina de belleza mexicana Ana Patricia Gámez.

Fotografiadas a principio de abril en los predios de la que fuera la mansión del cantante puertorriqueño Ricky Martin en Golden Beach, FL, el cuarteto se lució en esta sesión de grupo, la primera que People en Español realiza desde el inicio de la pandemia siguiendo todos los protocolos dictados por nuestra nueva realidad.

La lista de 50 Bellos en sí está divida en dos partes este año. Los primeros 25 son estrellas icónicas que han dicho presente en las páginas de la revista desde sus inicios en 1996 (a quienes recordamos con sus mejores fotos de Bellos); los 25 restantes son celebridades que se están imponiendo hoy en día.

En el grupo de los icónicos — con su décima comparecencia— está López, quien agradeció todas las bendiciones en su vida, y el poder haberlas compartidos con sus fans y seguidores en las páginas de estas ediciones. «Siempre estaré agradecida por cada oportunidad que me dan de mostrarle lo que está pasando [en] mi vida al público y más que emocionada de estar en este 25 aniversario», dice la copresentadora de hoy Día (Telemundo).

https://www.instagram.com/reel/COwETQCpHjq/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f86101aa-460e-4d33-a98d-d93e45ef7f30

Villalobos, por su parte, compartió el entusiasmo que siente por su próxima participación como villana en la nueva versión de Telemundo de la telenovela Café con aroma de mujer. «El público me va a poder ver en una faceta muuuy distinta a la que se ha acostumbrado a verme», dice. «Estoy feliz, emocionada».

Gámez habló del proyecto que la mantendrá ocupada tras su salida del show, Enamorándonos USA (UniMás). «Me estoy retirando de la televisión por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos», confiesa la mamá de Giulietta y Gael.

Torres, a su vez, ya ha empezado a ver a sus retoños, Cristian y Ryan, volar del nido en este año que se cumplen 28 años de su coronación como Miss Universo. Más bella aun hoy, aplaude a la Dayanara de los años noventa, década en que nació People en Español. «¡Mirando atrás me he atrevido a tantas cosas!», dice la sobreviviente de cáncer y vocera de la lucha contra esa enfermedad. «Qué bueno que lo hice, que me atreví a ir por el mundo a viajar sin un centavo porque mira dónde estoy hoy».

People en Español

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :