La verdad es que Cancún no es un destino que nos llamara demasiado la atención, pero es la puerta de entrada a la Península de Yucatán y ya que nuestro vuelo llegó allí decidimos pasar un par de días para descubrir la zona. ¿Consiguió cautivarnos? Si y no. Es un lugar donde pasar maravillosamente el jetlag, relajado en la playa y realizando las primeras incursiones en la comida mexicana (aunque a precios casi hirientes). Pero comete los pecados de cualquier destino masificado. Para conocer más el lugar, en este post te contamos 20 cosas que ver y hacer en Cancún y sus mejores excursiones.

Antes, déjanos contarte que Cancún está dividida en dos partes. La primera es la ciudad de Cancún, donde viven los comunes de los mortales y que ofrece lugares más auténticos. Y al sur de la ciudad se extiende una carretera de 25 km, limitada por una laguna a un lado y por extensas líneas de playa al otro. Es lo que se conoce como Zona Hotelera y donde se concentran la mayoría de alojamientos y hotelazos.

:: Qué ver y hacer en Cancún ::

1. Todos los viajeros (o casi todos) llegamos a Cancún con una misión: disfrutar de sus playas (eso si lo permite el sargazo). Vale, pero ¿cuáles son las mejores playas de Cancún?

Playa Delfines Playas Caracol Playa Tortugas Playa Linda

Y seguro que hay muchas más ya que Cancún cuenta con unos 20 km de playas (sin hablar de las islas cercanas). Nosotros nos alojamos en la parte norte (en el Kin Ha, en un Airbnb por unos 40€ la noche) y la playa aquí era más reducida pero el agua estaba más tranquila que en las playas que se encuentran más al sur.¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una macroalga caracterizada por su color marrón verdoso y su olor un poco desagradable, una verdadera plaga que en los últimos años ha golpeado la Riviera Maya. Las causas son medioambientales y el problema es que el sargazo se multiplica de manera rápida e incontrolable. ¿Por qué hay plagas de sargazo? Esencialmente por el calentamiento global que eleva la temperatura del aguas y la sobrefertilización de las mismas.

2. Vive la experiencia de alojarte en uno de sus famosos Resorts all inclusive, aunque sea por un día. Nosotros no somos muy fans de estos complejos, pero darse de vez en cuando un caprichito de estos no hace mal a nadie, solo se vive una vez! Aquí puedes encontrar ofertas muy interesantes.

3. Pero no cometas el error de no salir de él. Dale una oportunidad a la ciudad de Cancún, la zona menos turística es posiblemente la más auténtica y también deberías visitarla. Un buen sitio para respirar ambiente local es el Parque de las Palapas, donde además podrás comer bien y muy barato.

4. Si te gusta salir de noche, un lugar mítico es el CocoBongo. A nosotros nos quedan muy lejos los años de discoteca, y no fuimos, pero es un buen plan si te mola ese rollo. vale, somos dos abuelitos, pero todavía no jugamos a las cartas en los bares de pueblo. Aunque tiempo al tiempo.

5. No muchos lo saben, pero en Cancún hay tres zonas arqueológicas: la de San Miguelito (70 pesos), la de el Rey (55 pesos) y el Templo del Alacrán Yamil Lu’um (gratis). Si tienes pensado visitar otras ruinas mayas como Chichén Itzá o Cobá y Tulum, creemos que no merece demasiado la pena acercarse. Pero siempre es agradable acercarse a los recuerdos de culturas pasadas.

6. Aunque posiblemente la más importante en este área es la zona arqueológica de El Meco, al norte de Cancún, donde destacan las ruinas de “El Castillo”, una pirámide de 5 niveles con una altura de 17 metros. La visita se puede hacer perfectamente por libre (55 pesos), aunque también está incluida en este tour completo por Cancún con guía.

7. Si quieres un descanso de la playa y te apetece hacer algo de shopping (aunque sea visual) puedes acercarte a alguno de sus centros comerciales, como el Plaza las Américas (en la ciudad de Cancún) o La Isla Shopping Village (en la zona hotelera), donde hay restaurantes a pie del lago (ojo con los cocodrilos) y una noria panorámica enorme.

8. Toma un bus urbano (más abajo te damos más info) y llega hasta la Playa Delfines para hacerte una foto con el famoso cartel de colores de “Cancún”. Si no quieres hacer mucha cola, llega temprano!¿Estás en plan vaguete y quieres pasar unos días intensos pero bien organizados? Este circuito de 4 días por Yucatán es perfecto para ti 😉

9. No es muy barato, pero si buceas puede que te interese hacerlo en el Museo Subacuático de Arte. Se encuentra debajo del agua, entre Cancún e Isla Mujeres y cuenta con más de 500 esculturas sumergidas. Sin duda es un sitio original. Curiosidad: las esculturas están hechas de un material marino especial, que permite con facilidad la proliferación y crecimiento de corales. Si no buceas puedes visitarlo en barco acristalado (47USD). Si buceas, los tours rondan los 100USD.

10. Tanto en el lago como en el mar se puede realizar deportes acuáticos. Las mareas no son buenas para el surf, pero siempre podrás alquilar una tabla de paddle, una moto acuática o ver Cancún desde lo alto en parasailing. Solo faltan las palomitas! Y por qué no, animarte con un bautismo de buceo! Aquí tienes más info.Existen pases que incluyen montones de actividades, excursiones, paseos en barco, etc. Estas son dos: Go Cancun Card y Cancun Explorer Pass

11. Aprovecha para probar una de las gastronomías más ricas del mundo. En Cancún hay restaurantes de calidad y, aunque los precios son más elevados que en el resto de México, ya verás como merece la pena probar las especialidades locales. Una opción es unirte a un tour gastronómico o a un tour de tacos, y si te lías la manta a la cabeza, incluso hacerte una clase de cocina mexicana! En este post te contamos cuales son los platos que no puedes dejar de probar en México (próximamente) y recomendaciones de restaurantes donde comer en Cancún.

12. Si lo que quieres es tener una visión desde las alturas, pero no te arriesgas a terminar calado hasta el último pelo, puedes subir a la Torre Escénica de Cancún. Se encuentra en el km 4,5 y su plataforma que va girando 360 grados llega hasta los 80 metros, desde donde los atardeceres tiene que ser brutales. El precio es de 18,50 dólares

13. Algo original para despedirte de Cancún es subirte a una réplica de un galeón español y salir al atardecer por el Caribe. Estos cruceros suelen incluir la cena (y menuda cena!) y, aunque parece una turistada, puede ser un buen punto y final a tu visita. Más información y reservas.

:: Las mejores excursiones desde Cancún ::

Aunque la verdad es que lo mejor de Cancún es utilizarla como base para disfrutar de numerosas excursiones de un día, cada cual más bonita. Nosotros te recomendamos estas:

14. Visita Tulum y su enclave arqueológico. Está a solo 130km de Cancún, lo que lo hace una perfecta excursión de un día. Este tour tiene un precio muy bueno y es recomendable.

15. Otra escapada imprescindible es la de Chichen Itzá, un área arqueológica de casi 7 km cuadrados, donde destaca el Templo de Kukulcán, nada más y nada menos que una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hay muchos tours que salen de Cancún y te llevan a visitar Chichén Itzá (este por ejemplo incluye 2 días de tour, uno para la visita de Tulúm y otro para Chichén Itzá y el cenote sagrado).

16. Toma un ferry y vete a Isla Mujeres, una islita maravillosa, donde destaca Playa Norte, probablemente una de las playas más bonitas de todo México. También puedes tomar un barquito y explorar la Isla Contoy. Con este tour puedes combinar la visita a ambas islas en un día, o bien puedes optar por un tour en catamarán a Isla Mujeres más barato.

17. Otra isla muy recomendable es Cozumel. Hay tours que salen de Cancún y te llevan a recorrer los rincones acuáticos más guapos del lugar, siendo el Cielo de Cozumel, la zona más famosa y encantadora. Echa un vistazo a este tour.

18. Date un baño en alguno de los cenotes de la Riviera Maya. Si tienes coche puedes planificarte un día muy guapo de baños en varios cenotes, pero también tienes la opción de apuntarte a este tour que te lleva a unos cuantos.

19. Si te gustan las ciudades coloniales, una gran idea es alquilar un cochecito y hacer un road trip de un par de días (al menos) para conocer Valladolid, Izamal y Mérida.

20. Otra excursión muy guapa es la de las ruinas de Cobá, uno de los enclaves arqueológicos más interesantes de la Riviera Maya. Si no tienes coche, apúntate a este tour que también incluye entrada y nado en un cenote.

20+1. Para acabar te recomendamos algo que NO hacer en Cancún (y en la Riviera Maya en general). Hemos visto que hay mucha oferta de actividades con animales… no formes parte de este negocio! Es justo por esto que, a pesar que muchos nos recomendaron el parque Xcaret, nosotros decidimos no ir.

Cómo moverse en Cancún

La forma más barata es hacerlo en transporte público con los buses urbanos. Hay diferentes rutas:

Si te alojas en la zona hotelera y solo te vas a mover a lo largo de los 25 km de carretera, da igual cual tomes pues todos hacen el mismo recorrido de subida y bajada.

Si te aloja en la ciudad de Cancún y quieres llegar hasta la zona hotelera, los que van son el R1 y el R2. Antes de tomarlos comprueba que tiene escrito “zona hotelera” en el frontal y pregunta al conductor.

Si te alojas en la zona hotelera y quieres ir a Cancún, tienes que estar atento. Hay rutas del mismo número que llegan a diferentes sitios, por ejemplo el R1 llega hasta la terminal de buses ADO (desde donde salen buses de largo recorrido) o a Puerto Juárez (para tomar el ferry a Isla Mujeres). El R2 llega hasta el Mercado 28 y el centro comercial Walmart. Y el R27 te lleva a Plaza las Américas.

Como decimos, es importante que antes de subir preguntes al conductor por tu destino. Quédate cerca de él y un poquito antes de tu parada recuérdale que allí te bajas. El precio a finales de 2018 por un billete es de 12 pesos y solo lo podrás usar esa vez (a nosotros en ocasiones nos daban el ticket y en otras no, lo ideal sería pedirlo).

Si llegas al aeropuerto y quieres contratar un servicio de recogida, aquí puedes reservarlo.

Esperemos que estas 20 cosas que ver y hacer en Cancún y las excursiones recomendadas te hayan gustado. ¿Has estado en Cancún? ¿Qué te pareció?

Mochileando por el mundo

Apóyanos Compartiendo :