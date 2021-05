20 lugares que visitar en París imprescindibles

Esta lista de los mejores lugares que visitar en París, te ayudará a preparar tu viaje y a no perderte nada importante de una de las ciudades más bonitas del mundo. Conocida como la Ciudad del Amor, la capital de Francia es perfecta para dar largos paseos románticos por la orilla del Sena o por los barrios de Montmartre y Le Marais, además de tener algunos de los monumentos más famosos del mundo como la Torre Eiffel, el Louvre, la Sainte Chapelle o la malograda Catedral de Notre Dame, que esperemos que pronto vuelva a brillar.

Aunque París es una ciudad para volver una y otra vez, para un primer viaje recomendamos estar de 3 a 5 días para visitar lo más importante y disfrutar de experiencias típicamente parisinas como tomarse un café con un croisant en alguna bonita terraza, hacer un picnic con vistas a la Torre Eiffel o ir de compras por sus elegantes galerías.

Recuerda que la forma más cómoda y rápida para moverte por París es utilizando el extenso metro que tiene paradas en todos los puntos de interesantes de la ciudad, menos en el barrio de Montmartre que puedes subir en funicular o andando.

Basándonos en la experiencia de las tres ocasiones que hemos visitado esta ciudad, en la última escribimos esta lista de consejos para viajar a París y esta guía de París, hemos realizado esta selección de 20 lugares que ver en París imprescindibles.

1. Torre Eiffel

La Torre Eiffel fue creada para la Exposición Universal de París del año 1889 y aunque no gustó en un principio a los parisinos por su diseño, con el paso del tiempo se ha convertido en el símbolo de la ciudad y en el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de personas al año.

Para subir a la zona más alta de esta estructura de hierro de 300 metros de altura, construida por el famoso ingeniero Gustave Eiffel, te recomendamos utilizar el ascensor antes que la escalera de 1665 escalones din olvidar que a diferencia de la escalera, en los ascensores se forman interminables colas, que te puedes ahorrar reservando aquí tus entradas con antelación. Además con esta entrada puedes acceder a las 3 plantas de la torre que te permiten ver la estructura del edificio de cerca y disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas de toda la ciudad o disfrutar de uno de los mejores restaurantes de París «Le 58 Tour Eiffel«, perfecto para una ocasión especial.

Una opción cómoda e interesante para conocer la historia de la torre y de la ciudad es reservar este tour con guía en español que incluye la entrada sin colas, un paseo en barco y un recorrido en autobús panorámico por los principales barrios, plazas, monumentos de París.

Para tener las mejores vistas de la Torre tienes la espectacular Plaza de Trocadero, el césped del Campo de Marte, la orilla del Sena, la torre Montparnasse y la Rue de l´Université.

Para más información puedes consultar este post sobre como visitar la Torre Eiffel.

Horario de visita: todos los días de 9h a 0:45h julio y agosto, el resto del año de 9:30 a 23:45.

La Torre Eiffel

2. El Louvre

El Louvre, el museo más famoso y visitado del mundo, es otro de los lugares que visitar en París imprescindibles.

Inaugurado a finales del siglo XVIII, en este enorme espacio situado en el Palacio del Louvre se encuentra algunas de las obras maestras más importantes de la historia como La Gioconda de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo o el Escriba Sentado del antiguo Egipto.

Además de su increíble estructura, en 1989 se construyó una pirámide de cristal en el centro de la plaza, que actúa como entrada, y que merece la pena ver de noche iluminada. Una imagen que estamos seguros, te quedará para siempre en la memoria.

Recuerda que para ahorrarte las largas colas que se forman en la entrada, pueden superar las dos horas, te recomendamos comprar con antelación tus entradas aquí. Otra magnífica forma de saltarte las colas y conocer mejor la historia de las piezas más importantes es reservar esta visita con un guía en español, experto en arte e historia.

Para hacer la visita, si no eres un gran amante del arte puedes completar el recorrido del museo en unas 3 horas, siguiendo un pequeño mapa donde están marcadas las obras que ver en el Louvre más imprescindibles de las 3 plantas.

Si vas a visitar bastantes atracciones turísticas de la ciudad te resultará rentable comprar el Paris Pass, que permite el acceso gratuito a más de 60 puntos de interés de París como este museo.

Para más información puedes leer este post sobre como visitar el Museo del Louvre y de la tarjeta turística Paris Pass.

Horario de visita: lunes, jueves, sábado y domingo de 9h a las 18h; miércoles y viernes de 9h a 21:45h y martes cerrado.

El Louvre

3. Sainte Chapelle

La Sainte Chapelle es nuestra iglesia favorita que ver en París y una de las más bonitas del mundo. De estilo gótico y situada en la preciosa Île de la Cité, se construyó entre 1241 y 1248 para guardar varias reliquias como la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza y la esponja del martirio de Jesucristo y lo que más destaca del interior es su carencia de paredes, que realza sus impresionantes vidrieras de la capilla superior, donde te quedarás sin palabras frente a tanta belleza. La capilla inferior es más sobria y tiene un fresco de la Anunciación del XIII, considerado el mural más antiguo de la ciudad.

Una buena opción para conocer la historia de esta iglesia y no perderte ningún detalle es reservar esta visita con un guía experto en español que incluye un tour por la isla. Si no quieres hacer ninguna visitar guiada puedes reservar esta entrada sin colas con antelación.

Horario de visita: de abril a septiembre de 9h a 19h y el resto del año de 9h a 17h. Entrada gratuita con el Paris Pass.

Para más información puedes leer este post de como visitar la Sainte-Chapelle.

Iglesia de Sainte Chapelle

4. Barrio de Montmartre

Montmartre es nuestro barrio favorito de la ciudad junto a Le Marais, que es otro de los lugares que visitar en París imprescindibles.

Aunque a día de hoy es muy turístico, podemos decir que todavía conserva cierto aire bohemio de antaño cuando vivían pintores como Picasso o Van Gogh y que además es el lugar perfecto para pasear por sus bonitas calles y edificios, la Place du Tertre, llena de artistas pintando o vendiendo sus cuadros, y visitar la Basílica del Sagrado Corazón, uno de los lugares que ver en París más bonitos. Esta iglesia, que se construyó entre 1875 y 1914, destaca por su fachada blanca, la mezcla de arquitectura romana y bizantina y por sus escaleras, donde podrás vivir una de las cosas que hacer en París: disfrutar de un atardecer inolvidable, con unas magníficas vistas de la ciudad.

El único aspecto poco recomendable de Montmartre, al menos según nuestra experiencia, es quedarte a comer o a cenar, ya que la gran mayoría de restaurantes ofrecen menús turísticos con una pésima relación calidad/precio.

Para comer bien y a un precio en la ciudad puedes seguir esta lista de los mejores restaurantes donde comer en París.

Para llegar a Montmartre deberás coger la línea de metro 2 hasta Anvers o la 12 hasta Abbedeses y desde allí subir andando o con el Funicular de Montmartre.

Una buena opción para recorrer este barrio conociendo su historia y anécdotas es reservar este tour por Montmartre con guía en español ¡Gratis!.

Horario de visita de la Basílica del Sacré-Coeur: todos los días de 6h a 22:30h.

Barrio de Montmartre

5. Arco del Triunfo

El Arco de Triunfo, construido entre 1806 y 1836 por Napoleón para recordar su gran victoria en la batalla de Austerlitz, es el más famoso del mundo y otros de los lugares turísticos que visitar en París.

Con 50 metros de alto por 45 de ancho, e inspirado en el Arco de Tito de Roma, está situado en una de las rotondas más grandes del mundo, por lo que tendrás que acceder por un paso subterráneo, para una vez delante, ver la conmovedora Tumba al Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial.

Además de ser un símbolo de París y de toda Francia, este Arco de Triunfo es un excelente mirador con las mejores vistas a la gran avenida de los Campos Elíseos. Puedes entrar de forma gratuita con el Paris Pass o reservar esta entrada sin colas con antelación.

Para más información puedes consultar este post sobre como visitar el Arco del Triunfo en París.

Horario de visita: todos los días de 10h a 23h.

Arco del Triunfo de París

6. Río Sena

El río Sena que atraviesa la ciudad formando algunas islas como la Île de la Cité y la Île Saint- Louis, se ha convertido en otra de las atracciones turísticas que ver en París por donde podrás pasear al atardecer desde la Catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel bordeando este río para disfrutar de uno de los paseos más románticos del mundo. Durante el trayecto cruzarás varios de los puentes más bonitos como el Puente Nuevo, el Puente de las Almas, el Puente de Alejandro III y el Puente de las Artes, que tiene buenas vistas la Île de la Cité, aunque nuestro favorito es Le Pont Neuf de finales del siglo XVI, que es el más antiguo y une la Île de la Cité con la ciudad.

Según nuestra experiencia, la mejor forma de recorrer el río y ver la ciudad iluminada es reservar este paseo en barco por el Sena al anochecer o este crucero con cena gourmet, situados ambos entre los mejores tours en París.

El río Sena en París

7. Catedral de Notre Dame

La Catedral de Notre Dame, construida entre 1163 y 1345, es una de las catedrales góticas más antiguas y bonitas del mundo. Lamentablemente, en la actualidad, a consecuencia del trágico incendio del 15 de abril de 2019, el edificio sufrió graves daños, y actualmente solo se puede ver su magnífico exterior en la que destaca la fachada occidental y las dos torres. Sobre las puertas de la fachada, se encuentran 28 estatuas que representan a los reyes de Judea e Israel.

Nosotros de momento, esperando y deseando una reconstrucción exacta de la catedral de antes del incendio, nos quedamos con el recuerdo de su luminoso interior gracias a sus amplios ventanales y la subida a sus dos torres, en la que se encuentran sus famosas y misteriosas quimeras o gárgolas y desde donde podías disfrutar de unas vistas para el recuerdo.

Catedral de Notre Dame

8. Torre Montparnasse

La Torre Montparnasse con una altura de 210 metros, es nuestro mirador favorito que visitar en París.

Este edificio de oficinas, que desentona con la arquitectura clásica de la ciudad, tiene un mirador en la planta 56 y una espectacular terraza en la 59, protegida con cristales, aunque con espacios para hacer fotos al aire libre, desde la que tendrás unas impresionantes vistas panorámicas de 360 grados de todo París con la Torre Eiffel como punto más relevante.

Aunque se encuentra un poco alejada del centro es de fácil acceso en metro con las líneas 4, 6, 12 y 13 que paran en Montparnasse-Bienvenüe. Nosotros recomendamos reservar la entrada con antelación, sobre todo en fin de semana y temporada alta, al tener un cupo limitado de plazas por día.

Horario de visita: todos los días de 9:30h a 23h. Entrada gratuita con el Paris Pass.

Vistas desde la Torre Montparnasse

9. Campos Elíseos

Los Campos Elíseos, una amplia avenida de dos kilómetros que unen la Plaza de la Concordia con el Arco del Triunfo, es otro de los lugares que ver en Parías más famosos, en el que paseadlo podrás ver los innumerables escaparates de tiendas lujosas, restaurantes internacionales y grandes edificios históricos como el Petit y el Grand Palais.

Al final del paseo llegarás a la Plaza de la Concordia, en la que durante la Revolución Francesa fueron ejecutadas mediante la guillotina más de 1000 personas y en la que en la actualidad se puede ver un obelisco egipcio de más de 3.000 años de antigüedad.

Pasada la plaza se encuentran los magníficos Jardines de las Tullerías, perfectos para pasear entre árboles y descansar en sus cómodas sillas con vistas a una fuente.

Una buena forma de conocer mejor la historia de la ciudad es reservar este free tour por París ¡Gratis! o este free tour de misterios y leyendas, ambos con guía en español.

Campos Eliseos, uno de los lugares que visitar en París

10. La Conciergerie, uno de los lugares que visitar en París

La Conciergerie, situada en la Isla de la Cité, es uno de los lugares con más historia que visitar en París.

Residencia real entre los siglos X y XIV, este lugar fue residencia real hasta que en 1392 se convirtió en una de las prisiones más duras de la que pocos presos salían ilesos. Entre varios personajes célebres de la época, estuvo en ella un tiempo la reina María Antonieta, antes de morir en la guillotina en 1793.

Durante el recorrido por la prisión puedes ver una reconstrucción de la celda de Maria Antonieta y las diferencias de condiciones que existían con los presos pobres, que dormían en el suelo mientras los ricos, disponían de todo tipo de comodidades, incluidos sirvientes.

Si no dispones de mucho tiempo te aconsejamos reservar esta entrada sin colas o esta que incluye también la entrada sin colas a la Sainte-Chapelle, situada justo al lado.

Horario de visita: todos los días: de 9:30h a 18h.

11. Le Marais

Le Marais, situado en el corazón de la ciudad junto al Sena, es uno de los barrios con más encanto que visitar en París.

Aquí podrás conocerás al viejo París paseando por sus calles de adoquines llenas de tiendas vintages, patios escondidos, galerías de arte, boutiques de moda, elegantes mansiones, restaurantes de diseño y rincones para hacer un picnic como la fantástica Plaza des Vosges, la más antigua de la ciudad y donde se encuentra la antigua casa de Victor Hugo.

Las calles más famosas del barrio y donde se concentran la mayoría de locales son Rue de Rivoli, Rosiers, Charlot, des Archives, Bourg Tibourg, Vieille du Temple, Obenkampf y a la Rue des Francs-Bourgeois, además de los callejones adyacentes a todas ellas.

Además, el barrio tiene la comunidad judía más grande de Europa y está considerado como el barrio gay de la ciudad.

Place des Vosges

12. Jardines de Luxemburgo

Los Jardines de Luxemburgo son uno de los espacios verdes más bonitos que ver en París además de un lugar perfecto para desconectar del ajetreo de la ciudad. Situados frente al Palacio de Luxemburgo, cerca del barrio Latino, es un lugar muy popular para los parisinos donde vienen a hacer picnic, escuchar conciertos gratuitos o simplemente charlar con amigos tumbados en el césped, sobre todo cuando hace buen tiempo.

En estos jardines con un gran estanque central también encontrarás varias esculturas a las que merece la pena dedicar unos minutos, entre todo tipo de plantas y árboles.

Uno de sus lugares con más encanto e historia, es la Fuente Médici que se remonta a los inicios de siglo XVII cuando la reina María de Médici los mandó construir recreando el Jardín de Bóboli de su Florencia natal.

Jardines de Luxemburgo

13. Catacumbas

Otra de los lugares que visitar en París que además se han puesto más de moda en los últimos tiempos, son las Catacumbas. En esta extensa red de túneles y cámaras subterráneas a 20 metros de profundidad se encuentran restos de más de 6 millones de esqueletos de diferentes épocas formando un gran rosario.

De los 300 kilómetros de túneles solo están abiertos al público 800 metros de galerías de paredes forradas de huesos.

Una buena opción para saltarte las largas colas, que pueden ser de más de 3 horas, es reservar esta entrada con antelación.

Hay que tener en cuenta que las catacumbas están un poco alejadas del centro de la ciudad, por lo que la mejor opción es llegar a la parada Denfert-Rochereau con las líneas 4 y 6 de metro.

Horario de visita: de martes a domingo de 10h a 20:30h, ultimo acceso una hora antes del cierre.

Las Catacumbas, uno de los lugares que ver en París

14. Museos de París

París es una ciudad en la que se respira arte por todas partes, al mismo tiempo que está repleta de museos interesantes con colecciones y obras de arte de fama mundial.

Entre los mejores museos que ver en París se encuentran:

Museo de Orsay : situado en una antigua estación de tren que conserva su antiguo reloj, este museo tiene en su interior obras maestras de Monet, Renoir, Cézanne o Van Gogh.

: situado en una antigua estación de tren que conserva su antiguo reloj, este museo tiene en su interior obras maestras de Monet, Renoir, Cézanne o Van Gogh. Centro Pompidou : este museo de arte moderno, situado en el bonito barrio de Les Halles, destaca además de por las obras de Picasso, Kandinsky, Matisseo o Miró, por su original diseño exterior con tubos de colores en la fachada y escaleras mecánicas.

: este museo de arte moderno, situado en el bonito barrio de Les Halles, destaca además de por las obras de Picasso, Kandinsky, Matisseo o Miró, por su original diseño exterior con tubos de colores en la fachada y escaleras mecánicas. Museo Rodin : en el palacio de estilo rococó del Hotel Biron y sus jardines, se exponen algunas de las esculturas más famosas de Rodin como La Puerta del Infierno, El Pensador o El Beso.

: en el palacio de estilo rococó del Hotel Biron y sus jardines, se exponen algunas de las esculturas más famosas de Rodin como La Puerta del Infierno, El Pensador o El Beso. La Orangerie: situado en un antiguo invernadero de naranjos, este museo tiene como grandes joyas como las enormes pinturas de Los Nenúfares de Monet.

Todos estos museos están incluidos si tienes el Paris Pass.

Para más información puedes consultar este post sobre los mejores museos de París.

Centro Pompidou

15. Los Inválidos

El Palacio Nacional de los Inválidos es uno de los monumentos más icónicos e históricos que visitar en París, al albergar en su interior la tumba de Napoleón Bonaparte.

De estilo barroco, este inmenso complejo se construyó a finales del XVII como residencia para los veteranos de guerra que no tenían hogar y actualmente además del mausoleo de Napoleón y algunas tumbas de sus mariscales, puedes visitar el Museo del Ejército, situado entre los mejores de su temática, y la Catedral de Saint Louis. Esto es así ya que antaño, para que no se mezclaran los soldados con la realeza, esta catedral se dividió en dos: la Iglesia Saint-Louis-des-Invalides para los militares y la Iglesia del Duomo para la familia real, siendo esta última en la que se encuentra el sarcófago con las cenizas de Napoleón.

Una buena opción si dispones de pocos días en París es reservar este autobús turístico con comentarios grabados en español que para en las principales atracciones turísticas de la ciudad como Los Inválidos.

Horario de visita: todos los días de 10h a 18h. Cerrado el primer lunes de cada mes. Entrada gratuita con el Paris Pass.



16. Barrio Latino de París

Si quieres salir por la noche a cenar o tomar una copa no puedes dejar de pasarte por el Barrio Latino, situado al sur de la Isla de la Cité. En sus animadas y concurridas calles como la Rue Huchette encontrarás una gran variedad de restaurantes con terrazas y carteles mostrando precios bastante más baratos que el resto de la ciudad.

En el barrio además de disfrutar del ambiente, puedes dedicar tiempo a ver la plaza y la fuente de Saint Michel, visitar la Iglesia de Saint Sulpice o entrar en la preciosa librería de Shakespeare & Co aunque el monumento más destacado del barrio es el Panteón, donde descansan en su interior los restos de personajes ilustres de Francia como Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Louis Braille o Alejandro Dumas, entre otros. Este edificio neoclásico está situado entre los lugares que ver en París más imprescindibles.

Si no quieres perder tiempo en la visita te recomendamos reservar esta entrada sin colas con antelación.

Para más información puedes leer este post sobre cómo visitar el Panteón de París.

Una buena opción para conocer mejor la historia y curiosidades del barrio es free tour por el Barrio Latino ¡Gratis! con guía en español.

Horario de visita del Panteón: todos los días de 10h a 18h. Entrada incluida en el Paris Pass.

Barrio Latino

17. Galerías Lafayette

Las Galerías Lafayette Haussmann es uno de los centros comerciales más famosos y bonitos del mundo. Sus 7 plantas distribuidas de forma circular parecen un teatro gracias a su enorme cúpula de colores, además de tener una azotea en la que disfrutar de una de las mejores vistas del centro de París gratis.

En el interior de estilo art nouveau, puedes encontrar infinidad de marcas a precios razonables, una sección gourmet para comprar productos típicos franceses y una zona de restaurantes y cafés de buena calidad.

Uno de los mejores momentos para visitarlo es en Navidad, momento en el que sus increíbles escaparates parecen cobrar vida y un gran árbol en el interior marca la diferencia sobre el resto de decoraciones navideñas de la ciudad.

Horario de visita: de lunes a sábado 9:30h a 20:30h y domingos de 11h a 19h.

Galerías Lafayette

18. Ópera Garnier

La Ópera Garnier, un inmenso edificio de estilo neobarroco construido por orden de Napoleón en el siglo XIX, es otro de los lugares más bonitos que visitar en París.

El interior recargado, ofrece una imagen lujosa y ostentosa, lleno de dorados, mosaicos y grandes lámparas y algunos de sus elementos más destacados son la gran escalera de mármol y la impresionante sala de espectáculos, decorada en rojos y dorados, que inspiró la obra «El fantasma de la Ópera«.

Si no te apetece gastarte mucho dinero en entradas para ver un espectáculo, te recomendamos reservar esta visita con guía en español.

Horario de visita: todos los días de 10h a 17h. Entrada incluida en el Paris Pass.

Para más información puedes consultar este post sobre como visitar la Ópera Garnier en París.

Opera Garnier

19. Cementerio de Pere Lachaise

El Pere Lachaise es uno de los cementerios más famosos del mundo, además de ser el más grande que ver en París, en el que descansan muchos personajes célebres como las grandes cantantes Maria Callas (aquí descansaron sus cenizas pero actualmente únicamente se puede ver una placa conmemorativa) o Edith Piaf o compositores como Chopin. Aquí también puedes encontrar la tumba del cantante Jim Morrison, líder de The Doors, que es una de las más famosas del lugar y siempre está llena de recuerdos y regalos.

Otra de las tumbas más apreciadas es la del escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde, que tiene una figura de un ángel desnudo con las alas desplegadas y que está protegida por un cristal, ya que los fans se pintaban los labios y marcaban la tumba con un beso.

Para encontrar las tumbas más famosas puedes comprar un mapa en un quiosco situado cerca de la entrada.

Una magnífica forma de conocer la historia del cementerio y no perderte nada es reservar esta visita con guía en español.

El cementerio se encuentra un poco alejado de la ciudad pero es de fácil acceso en metro con las líneas 2 y 3 que paran en las estaciones Philippe Auguste y Pere Lachaise.

Horario de visita: todos los días de 8h a 6h, menos los domingos que abre a las 9h.

Cementerio Pere Lachaise

20. Otros puntos de interés

Otros puntos de interés que visitar en París:

Place Vendome : una de las plazas más bonitas de la ciudad con una gran columna en el centro y rodeada de tiendas y hoteles lujosos como el Ritz y el Vendome.

: una de las plazas más bonitas de la ciudad con una gran columna en el centro y rodeada de tiendas y hoteles lujosos como el Ritz y el Vendome. Iglesia de la Madeleine : una edificio religioso que destaca por su diseño inspirado en los templos de la Antigua Grecia.

: una edificio religioso que destaca por su diseño inspirado en los templos de la Antigua Grecia. Galería Vivienne: una típica galería comercial parisina que te hará retroceder a una época pasada.

Galería Vivienne

