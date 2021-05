50 años después, The Message sigue causando furor

A inicios de la década de los años 70´s un jóven Gerry Weil había hecho cambios drásticos en su vida: cambió el paisaje de su Austria natal para enamorarse de la calidez del Caribe, cambió el traje y la corbata por telas más ligeras y coloridas. Había comenzado a transitar el abismo cultural de una generación que no solo quiso, sino que logró hacer las cosas distinto.

The Message tiene cifrado en un código jazz-fusion parte del panorama cultural y social de la época, mezclado con la visión de Gerry Weil sobre la vida y la música. Tomando el jazz como base,The Message fusiona otros géneros que sacuden los lineamientos estructurados del jazz para incorporar elementos del funk, el rock y el bugalú. Cincuenta años no parecen ser nada cuando se hace música para trascender y este relanzamiento es prueba de ello.

En aquella época el maestro Gerry Weil se rodeó de músicos de altísimo nivel, que siguen representando y proponiendo intensidad e identidad en la escena actual. Así lo han definido los especialistas de distintos medios de comunicación: “Medio siglo después de esta erupción volcánica de alta intensidad que sacudió el panorama venezolano, es muy satisfactorio que el disco haya sido reeditado con dignidad y sobre todo que Gerry Weil pueda celebrarlo.” en palabras de Juan Carlos Ballesta de la Revista La Dosis.

Olindo Records es el sello discográfico que se encargó de reeditar el álbum en dos formatos – digital y vinilo – con la visión de dirigirse a un público de coleccionistas que valoran tanto el sonido en vinilo, como la pieza en sí misma. Este es el primero de varios lanzamientos que harán este año, con la intención de alimentar una selección bien curada de otras producciones de distintos géneros. Por supuesto, manteniendo la visión interdisciplinaria en lo creativo: que juegue tanto con el sonido como con la estética.

Si quieres descubrir más sobre este relanzamiento entra a https://www.instagram.com/ olindorecords/

Pronto anunciaremos más lanzamientos de este colectivo, por lo pronto disfrutemos de “The Message”.

