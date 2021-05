Anthony Davis no jugara ante Houston Rockets por lesión

El jugador de los Lakers, Anthony Davis no jugara ante los Houston Rockets por una lesión en la ingle que no deja de molestarlo.

El equipo de los Lakers decidió dejar a su hombre grande estrella en la banca junto a Lebron James quien también aplazo su regreso a las canchas de la NBA. Davis se perdió mas de dos meses de acción con una lesión en el tendón de la corva.

Anthony Davis will also not play tonight against the Rockets after experiencing tightness in his groin last night, sources tell ESPN

— Dave McMenamin (@mcten) May 12, 2021