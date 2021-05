EEUU | Demandan a policías que mataron por «asfixia» a latino desarmado y desnudo

La familia de un hispano que falleció luego de que oficiales le asfixiaron y dispararon más de 15 veces con sus pistolas eléctricas interpusieron una demanda en una corte federal contra dos departamentos de policía a los que acusan de provocar «injustamente» su muerte, se anunció este miércoles.

Page Pate, abogado de los familiares de Fernando Rodríguez, de 24 años y de origen mexicano, divulgó además un dramático video de media hora que fue grabado por las cámaras de los oficiales de policía durante el incidente, que ocurrió en septiembre de 2019 en el condado de Henry, un suburbio de Atlanta.

Vea el video aquí:

Our firm files federal lawsuit for client killed by police