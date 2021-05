El acuerdo no es para dialogar con Maduro sino una propuesta para salir de la crisis: Dávila

El diputado electo en 2015 Williams Dávila (AD – Mérida) aseveró este miércoles que el “Acuerdo de Salvación Nacional” propuesto por Juan Guaidó, no es para dialogar con Nicolás Maduro sino una propuesta para “salir de la crisis”.

“Maduro no puede estar con soberbia al apoyo que EEUU le está dando a este nuevo acuerdo que está respaldado por EEUU. Este no es un acuerdo para dialogar con Maduro es una propuesta para salir de la crisis”, expresó Dávila en una entrevista a EVTV Miami.

El parlamentario agregó que la iniciativa “tuvo apoyo y es una propuesta concreta para salir de esta crisis económica y social que nos afecta a todos los venezolanos”.

Presión internacional tiene que incrementarse a tal nivel que accedan al acuerdo



Mientras que la diputada electa en 2015, Delsa Solórzano (EC-Miranda), sostuvo este miércoles que la presión internacional tiene que incrementarse a tal nivel que la administración de Nicolás Maduro acceda al “Acuerdo de Salvación Nacional” por unas elecciones libres, justas y verificables, y así levantar las sanciones progresivamente.

“Que Venezuela sepa lo que estamos buscando. El hecho de cualquier proceso de transición, en ningún país del mundo ha sido idéntico. En efecto no se pasa de la dictadura inmediatamente, porque además en el caso Venezuela es más complejo, 20 años de satrapía nos ha dejado sin instituciones. Tenemos un país dominado por grupos criminales, cárceles que no funcionan, el poder en los pranes”, expresó Solórzano en un Space de Twitter con Freddy Guevara.

En ese sentido, la dirigente agregó que “todo ello debe pasar por un proceso absolutamente transparente y por ello hemos visto a Guaidó acompañado de todos los partidos políticos haciéndole a la nación una propuesta clara diciendo dónde estamos parados y qué buscamos con esto. No somos ingenuos, un proceso de acuerdo que estamos planteando, tenemos que ofrecer garantías, es obligatorio. No somos tontos, sabemos a lo que estamos enfrentando, una tiranía cruel que comete crímenes de lesa humanidad, que no está dispuesta a entregar el poder, para ellos estar ahí les genera impunidad, estamos claros en ellos, pero también estamos claros en que la presión internacional tiene que incrementarse a tal nivel que finalmente accedan al acuerdo”.

“¿Cómo logramos esa presión internacional?. Hay un asunto importante, lo que planteamos acá. Acuerdo integral que además viene del interlocutor válido que es Juan Guaidó, entendiendo que aquí todo el mundo tiene aspiraciones, para eso uno se forma, trabaja, arma una organización, porque todos tenemos derechos a tener aspiraciones, todos queremos apostar por Venezuela”, señaló.

