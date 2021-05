Evita las varices antes que sea tarde

Las varices son temidas por todos y no es solo por lo antiestéticas que resultan, sino porque pueden indicar trastornos de salud. Estas dilataciones anormales de las venas del cuerpo son más frecuentes en las piernas. Aparecen cuando las válvulas que regulan la circulación venosa dejan de funcionar de forma correcta, apareciendo dificultades en el flujo sanguineo. Suelen ser de color morado o azul oscuro. A continuación, te mostramos más detalles sobre cómo evitar las varices.

Qué son las varices

Las venas varicosas o varices son un problema que, como hemos dicho, va más allá de lo estético, pues indican un trastorno en el sistema linfático y circulatorio. Aparecen cuando las válvulas unidireccionales de las venas de las piernas no funcionan de forma correcta. Como consecuencia,la sangre se queda atrapada y no puede regresar al corazón. Así es como los vasos capilares se dilatan y la vena se va deformando cada vez más bajo la superficie de la dermis, adquiriendo ese tono rojizo o amoratado.

Aunque la mayoría de las veces no son dolorosas, sí podrían generar molestias y síntomas como: piernas pesadas, fatiga, picor constante alrededor de las varices, inflamación, calambres, tobillos hinchados y también dolor en las varices más dilatadas e hinchadas. Por todo ello, es conveniente evitar varices con unos pequeños cambios en tus hábitos de vida.

1. Haz deporte

Realizar actividad física a diario es uno de los mejores remedios para evitar varices y prevenir numerosas enfermedades. Es natural y ayuda a activar la circulación, estimulando además la eliminación de toxinas.

También tonifica los vasos sanguíneos para evitar varices, y solo tienes que dedicar media hora al día para realizar actividades como: montar en bicicleta, nadar, caminar, bailar, estiramientos o hacer yoga. Si ya tienes varices, evita las actividades de alto impacto o podrían empeorar el problema.

2. No utilices prendas ajustadas

Las prendas de vestir muy ajustadas son un verdadero problema para mantener una buena circulación. Al comprimir, justo se ejerce presión en la zona de las piernas, ingles y cintura, por lo que dificultan el retorno venoso. Pero no solo puedes evitar las varices, sino también por la celulitis por las dificultades para eliminar toxinas.

3. Evita los tacones

En muchas ocasiones es fundamental llevar tacones, pero no los uses durante un tiempo prolongado. Este calzado tiene más riesgos de generar varices, recomendándoseuna altura no superior a los 4 centímetros y que no sean demasiado ajustados.

4. Mantén un peso ideal

Para evitar varices es fundamental tener un peso apropiado. El sobrepeso dificulta la circulación, generando también una fuerte sensación de pesadez, cansancio, debilidad y hormigueo. Toma las medidas que consideres oportunas para bajar de peso y mantén una dieta sana y equilibrada.

5. Cambia la postura y haz estiramientos

Si te ves obligado a mantener la misma postura durante mucho tiempo, se incrementará la tensión en los músculos y los problemas circulatorios. Lo ideal es que hagas pausas cada media hora para mover los pies y estirar tu cuerpo. Camina unos minutos durante tu descanso y evita cruzar las piernas.

6. Deja de fumar

Para evitar varices, dejar de fumar es básico ya que los compuestos tóxicos del tabaco se acumulan en el torrente sanguíneo,espesando la sangre y reduciendo su oxígeno. Además, intoxica las células sanas del cuerpo desarrollando graves enfermedades.

Cómo eliminar las varices

En caso de que sigas todos los consejos anteriores y aun así no hayas podido evitar varices, puedes probar a tomar algún suplemento o remedio cuando observes que comienzan a formarse. La hidratación corporal es otro de los remedios para las varices.

Las medias de compresión se utilizan para el tratamiento de las varices, así como para su prevención. Pero también puedes optar por geles o cremas de uso tópico, o cápsulas y comprimidos orales para aliviar los síntomas.

Por último, si nada de esto funciona, existen diversas técnicas quirúrgicas que conseguirán quitar varices de forma efectiva. Las más demandadas son:

Safenectomía y fleboextracción de colaterales : es la más utilizada y consiste en extraer la vena safena enferma mediante pequeñas incisiones.

: es la más utilizada y consiste en extraer la vena safena enferma mediante pequeñas incisiones. Técnicas ablativas : en lugar de extraer la vena safena, se anula por calor mediante un catéter por láser o radiofrecuencia. Pero deben hacer también incisiones para extraer las colaterales.

: en lugar de extraer la vena safena, se anula por calor mediante un catéter por láser o radiofrecuencia. Pero deben hacer también incisiones para extraer las colaterales. Escleroterapia : consiste en inyectar en la vena afectada un fármaco esclerosante que provoca una inflamación en la vena, desapareciendo después.

: consiste en inyectar en la vena afectada un fármaco esclerosante que provoca una inflamación en la vena, desapareciendo después. Cura Conservadora Hemodinámica de la Insuficiencia Venosa Ambulatoria (CHIVA): se basa en la reconducción del flujo venoso para evitar varices presurizadas. A veces se extraen también las colaterales.

Remedios caseros para las varices

Existen varios remedios caseros para aliviar las molestias, pudiendo llegar incluso a quitar varices que no sean demasiado prominentes. En tal caso, todavía queda mucho por analizar, así que antes de incluir cualquier tipo de remedio natural, consulta con tu médico o flebólogo.

1. Aloe vera

Gracias a su acción antiinflamatoria puede ayudarte a aliviar las molestias, sobre todo si la utilizas con una compresa fría y la dejas actuar sobre las varices inflamadas.

2. Castaño de Indias

Es beneficioso para los problemas circulatorios y su eficacia ha sido probada de forma científica. Incluso se ha llegado a utilizar como tratamiento coadyuvante para quitar varices.

Por: Reporte Confidencial

