Familiares exigen respuestas sobre la vida de militares venezolanos en combate

Ambar Bastidas, madre de uno de los efectivos militares enviados a los enfrentamientos que se llevan a cabo en la frontera contra grupos guerrilleros, exige tener información sobre el paradero de su hijo que fue llevado a combate el pasado 23 de abril.

En un video difundido por la ONG Fundaredes, Bastidas denuncia entre lágrimas que desde hace días no logra tener información sobre su hijo.

«El salió para Apure a un enfrentamiento el 23 de abril y estas son horas que no sé nada de mi hijo, ya ha pasado mucho tiempo y nadie me da respuesta, nadie me dice nada, yo quiero por favor saber de mi hijo… llamas y la gente no dice nada, nadie dice nada», imploró

El director de Fundaredes, Javier Tarazona, exigió una vez más al Estado y al alto mando militar que respondan por la vida de los efectivos.

«Ni siquiera el dolor de las familias y el sufrimiento de las víctimas hacen que el alto mando militar se pronuncie sobre la tragedia de los funcionarios que enviaron a combatir en Apure, con la opacidad muestran el desprecio por militares caídos, heridos y desaparecidos», escribió Tarazona a través de Twitter.

