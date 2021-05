Google dona 33 millones de dólares contra la COVID-19 en Latinoamérica

Google anunció este jueves que entregará 33 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro para la lucha contra la COVID-19 en América Latina, una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia.

Según Adriana Noreña, vicepresidente de Google para Latinoamérica, el primer fondo sumará 1,5 millones de dólares y se destinará a Unicef para apoyar los esfuerzos humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando suministros de salud y alimentos a más de 580 mil personas.

El segundo monto de un millón de dólares estará dedicado a la asociación brasileña “Amigos do Bem”, con el objetivo de llevar alimentos y agua potable a más de 8 mil 500 familias

El anuncio, que incluye 3 millones de dólares en apoyos de Google.org, la rama filatrópica del gigante tecnológico, destaca el uso del programa Google Ad Grants para campañas de información sobre salud pública en América Latina.

En este sentido, Google facilita 30 millones de dólares adicionales en Ad Grants, programa de publicidad gratuita en las páginas de resultados de búsqueda de Google, para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), autoridades sanitarias locales y organizaciones sin fines de lucro con el objeto de ayudar a difundir información precisa y útil sobre las vacunas y cómo mantenerse a salvo de la COVID-19.