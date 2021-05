La estrella de la NBA, Kevin Durant un gran admirador de Shohei Ohtani

Las declaraciones de la estrella de la NBA, Kevin Durant sobre el fenómeno de dos vías de la MLB, Shohei Ohtani.

La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, dijo que anhela cambiar por la estrella de Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, en MLB The Show, incluso a expensas del campocorto de los Washington Nationals, Trea Turner. La estrella de los Nats respondió de la misma manera.

Durant llamó a Ohtani una “raza diferente” anoche, sugiriendo que Turner podría estar fuera de un lugar en la lista después de que prácticamente adquiera la estrella de dos vías de los Angelinos. Un día después, Turner reflexionó que todavía no conoce el estado de su contraparte de videojuegos.

Aunque Durant pasa sus días jugando en Brooklyn con los Nets, sus lealtades deportivas permanecen en Washington, D.C.

Still don’t know if I’ve been benched or traded?? 😐 https://t.co/8YjG279eJL

— Trea Turner (@treavturner) May 12, 2021