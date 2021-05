Osmel Sousa reveló sus favoritas para ganar el Miss Universo

Osmel tiene una impresionante trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, ha preparado a muchas reinas latinas consiguiendo más de 20 triunfos, entre ellos, la épica coronación de la venezolana Stefanía Fernández por su compatriota Dayana Mendoza.

Osmel Sousa, el reconocido preparador de reinas latinas, compartió quiénes son sus cinco candidatas favoritas para ganar Miss Universo el próximo 16 de mayo.

Para el Zar de la belleza no solo el aspecto físico es lo importante dentro de la competencia, la futura reina también tiene que ser una mujer preparada y Osmel cree este año el triunfo será para una latina: “Yo creo que este año, no sé si me equivocaré, pero yo creo que este año gana una latina”, compartió a través del programa En Casa con Telemundo.

Osmel mencionó a algunas latinas: Daniela Nicolás, Miss Chile; Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica; Carmen Jaramillo, Miss Panamá; Andrea Meza, Miss México; y Estefanía Soto Torres, Miss Puerto Rico.

Pero no solo considera que estas cinco latinas tienen grandes posibilidades de ser finalistas, también ve como candidatas fuertes a Alina Sanko, Miss Rusia; y a Rabiya Mateo, Miss Filipinas.

Osmel tiene una impresionante trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, ha preparado a muchas reinas latinas consiguiendo más de 20 triunfos, entre ellos, la épica coronación de la venezolana Stefanía Fernández por su compatriota Dayana Mendoza. Para esta edición de Miss Universo, Osmel está preparando a Alina Luz Akselrad, representante de Argentina.

Alina reconoció el gran trabajo que ha hecho Osmel, a quien le tiene un profundo cariño y respeto, pues le ha enseñado grandes lecciones muy valiosas, como transformar sus debilidades en fortalezas.

