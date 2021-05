Pasan los días y nadie dice nada

La madre de uno de los militares desaparecidos este 23 de abril en Apure, rompió en llanto en un video mientras suplicaba conocer información sobre su hijo Abraham De Jesús Belisario Bastidas, sargento primero de la Armada, quien desapareció tras ser enviado a un enfrentamiento contra disidencias de las Farc.

«Habla la mamá de Abraham De Jesús Belisario Bastidas, el salió para Apure a un enfrentamiento el 23 de abril y no sé nada de mi hijo. Ha pasado mucho tiempo nadie, me da respuestas y nadie me dice nada. Por favor, quiero saber de mi hijo, no aguanto tanto tiempo sin saber de mi hijo. Llamas y la gente no dice nada, nadie dice nada. Quiero saber de mi hijo por favor, han pasado muchos días», reclamó entre sollozos en un video compartido por el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Tarazona fustigó que «ni siquiera el dolor de las familias y el sufrimiento de las víctimas hacen que el alto mando militar se pronuncie sobre la tragedia de los funcionarios que enviaron a combatir en Apure, con la opacidad muestran el desprecio por militares caídos, heridos y desaparecidos».

Este lunes, Tarazona dio detalles sobre los militares que fueron secuestrados por la guerrilla y aseguró que según lo que han dicho sus compañeros heridos Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos están conscientes de lo que está pasando, pero «no han dado la cara».

Al menos seis militares venezolanos fueron secuestrados por un grupo de disidentes de las Farc, a los que combaten desde el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado Apure, denunció este domingo Fundaredes. «En el video la guerrilla muestra a 6 militares con su rostro tapado, 6 de los 10 están en poder del Frente Décimo de las Farc; y pueden ser usados como rehenes para llegar a un acuerdo de convivencia, de trabajo conjunto del desarrollo de sus operaciones en la frontera por la disputa del control del territorio», expresó. «Le hemos pedido que hagan público este material, pero aseveran que Ceballo y Padrino López tienen en su poder estos videos y son quienes deben dar la cara a su familia».

Afirmó que Fundaredes ha tenido conversaciones con los sobrevivientes y estos les dijeron a los activistas como vieron morir a sus compañeros en manos de francotiradores. «12 de estos cadáveres fueron entregados en estado de descomposición por la misma guerrilla perversa del Frente Décimo de las Farc al párroco de la zona. Los militares que lograron huir, caminaron de 3 a 5 días y llegaron a otros puestos militares, recibieron atención prehospitalaria y perdieron extremidades superiores e inferiores a través de encuentros personales han manifestado su preocupación por 10 militares desaparecidos».

«Los militares nos dicen que en este procedimiento los vendieron, llegaron para barrer a la guerrilla, pero militares de alto rango que operaban en convivencia con la guerrilla se atrevieron a frenar esta operación. Les dieron coordenadas incorrectas para que los emboscaran y nadie más se atreviera a detener a la guerrilla», enfatizó.