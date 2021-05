Perú | Gran parte de bomberos aún no son inmunizados

“La diferencia con el resto de la primera línea es que nosotros (bomberos) somos los únicos voluntarios. Ninguno cobra y lo único que pedimos es la vacuna”, manifestó el comandante general Luis Ponce de la Jara.

Muchos bomberos no han cesado labores durante esta pandemia, continúan arriesgando su vida para salvar otras. Sin embargo, más de 15.000 bomberos voluntarios del país aún no han recibido la vacuna contra la covid-19. Pese a las cifras mostradas a continuación, no existe si quiera información de cuándo empezará su inoculación en muchas provincias.

“Faltan unos cinco mil. Nos dicen que no hay vacunas. En algunas ciudades se ha inmunizado, pero no con vacunas exclusivamente destinadas al cuerpo general (CGBVP), sino para otras personas. Lo que ha sobrado se ha aprovechado para vacunar a bomberos”, dijo el comandante general Luis Ponce de la Jara, quien agregó que 2.672 han sido contagiados y 60 perdieron la vida.

Según aclaró, las regiones en las que hay personal por inmunizar son Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Tacna, Cusco, Junín centro y oriente, Loreto, Áncash, Huánuco. También en Pasco, San Martín, Tumbes, Apurímac, Puno y Moquegua. “La diferencia con el resto de la primera línea es que somos los únicos voluntarios. Ninguno cobra y lo único que pedimos es la vacuna. Cuántas familias han quedado abandonadas porque el sistema de salud no cubre como debe ser. Si bien hay apoyo en la Villa Panamericana, no hay camas UCI. Tampoco tenemos preferencia en ser atendidos”, detalló Ponce.