Telemundo confirma secuela de Pasión de Gavilanes

La mañana de este miércoles, la cadena hispana Telemundo confirmó el regreso de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes.

El icónico melodrama protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, hace más de 15 años, volverá a la pantalla como parte de la nueva programación, así se informó a través de un comunicado de prensa.

«Pasión de gavilanes 2″ trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo», informó.

La secuela de la telenovela centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia.

«Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia», avanzó la cadena sobre la historia que se contará.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué actores formarán parte del elenco o si se tratará de los protagonistas originales pues varios de ellos ya han expresado, en algunas ocasiones, su deseo de volver a formar parte de esta historia, pese a que aún no se confirmaba la noticia.

«Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción», expresaba el año pasado Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena, al ser preguntada sobre si la telenovela tendría una segunda temporada.

«Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil», reconocía por su parte la inolvidable ‘Sarita».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :