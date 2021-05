Venezolano que pagó a coyote zuliano para cruzar a EE. UU.: «Lo vendí todo»

1173566

Caracas. «Lo vendí todo», dijo el exfuncionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) que pagó 8.400 dólares a un coyote o traficante de inmigrantes, que resultó también ser un marabino, para entrar de forma irregular a Texas, Estados Unidos, desde Monterrey, en México, en busca de asilo.

El exfuncionario policial zuliano, al que Noticia Al Minuto identifica como Jerry para resguardar su verdadero nombre, contó al medio digital que para emigrar a Estados Unidos con su esposa, dos hijos y la suegra tuvo que vender casa, carro, joyas y electrodomésticos. También, afirmó, hizo negocios antes de iniciar el periplo y se rebuscó para sobrevivir.

El periplo

En la última de cuatro entregas, el maracucho señaló a Noticia Al Minuto que lo vendió todo para no regresar a Venezuela. Explicó que cruzó la frontera con Colombia en autobús junto con la familia para llegar a Quito, Ecuador, donde los cinco abordaron un avión hasta Ciudad de México, que hizo escala en Ciudad de Panamá.

De Ciudad de México viajaron en avión a Monterrey, donde los esperaban los miembros de la organización que, afirmó Jerry, dirige el coyote zuliano. Luego de pasar la noche en «una cómoda casa, una de cinco que tiene ese ‘coyotero’ maracucho allí», añadió el exfuncionario policial venezolano, comenzó otra aventura que incluyó pasar por tres ríos, entre ellos el río Bravo, para cruzar a Estados Unidos, país que mantiene cerrada sus fronteras terrestres con México.

Al igual que él, su esposa, sus hijos de 10 y 5 años y la suegra, otros 60 marabinos completaron la hazaña, de un total de 72 venezolanos. El hombre señaló que, ya con los pies en suelo estadounidense, la sorpresa fue mayúscula cuando fueron detenidos por funcionarios de la Patrulla Fronteriza, antes de ir a parar a un refugio.

“Mano, yo soy policía, tengo suficiente experiencia y amo mi profesión, pero jamás me vi tan alejado de ser un policía como ese mediodía en que, bajo ese sol picante y taladrante, me vi rodeado de tanto gendarme. Cuando salimos a la carretera, que dejamos atrás las plantaciones de caña, escuché el estruendo del helicóptero. Ey, no era un aparatico chiquito, era mamarro helicóptero y a medida que se aproximaba a nosotros descendía y como que nos iba a caer encima. El sonido de las hélices y el motor eran fuertes y comenzó a volar en círculos encima de nosotros. La fuerza de la hélice dando vueltas nos alborotaba el cabello, nos volaba la gorra, el pasamontaña de la cabeza (… ) No terminábamos de asimilar todo aquello cuando un montón de sirenas al unísono nos invadió en el acto», afirmó el zuliano.

