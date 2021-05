Muchas veces al intentar comer saludable se piensa que basta con agregar una cantidad exagera de lechuga a los platillos de todos los días, pero la realidad es muy diferente pues querer cuidar de tu alimentación no significa que dejarás de experimentar con sabores deliciosos. Una prueba de esto es esta receta de aguacate relleno de pollo, el cual además de ser nutritiva es muy rápida de preparar, por lo que no tendrás pretexto para no hacerla en cada oportunidad que tengas.

Ingredientes

Cuatro aguacates.

Media pechuga de pollo.

Un cuarto de cebolla.

Una ramita de cilantro.

Media taza de media crema.

Una cucharada de mayonesa.

Dos pepinillos en rodajas.

Sal.

Preparación

1. Cocina la pechuga de pollo en agua hirviendo junto con la cebolla, el cilantro y un poco de sal.

2. Desmunza el pollo.

3. Revuelve en un recipiente el pollo, la mayonesa, la media crema y los pepinillos.

4. Parte a la mitad los aguacates y rellénalos con la mezcla de pollo.

¡Provecho!

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

