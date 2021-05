Banco de Venezuela inició venta de divisas en línea

El Banco de Venezuela (BDV) dio inicio este viernes a la venta de divisas al menudeo para que sus clientes puedan comprar dólares o euros por medio de BDVenlínea personas en el menú Divisas, opción menudeo.

Al respecto Nicolás Maduro resaltó que la banca pública presenta «grandes avances para la protección de la economía» a través de la creación de cuentas de libre convertibilidad, reguladas por la tasa oficial del BCV.

«A la fecha este producto de moneda de convertibilidad está siendo utilizado por más de 1 millón 200 mil personas, de las cuales más de 700 mil están en el Banco de Venezuela, lo que se traduce en que el pueblo tiene plena confianza en la banca nacional», señaló Maduro.

Por su parte el presidente Banco de Venezuela, José Javier Morales, recalcó que desde la fábrica de software de la institución bancaria están haciendo avances para profundizar un «modelo económico vanguardista a través de sus servicios y medios de pago».

Hace días el Banco de Venezuela actualizó sus aplicaciones PuntoYaBDV y BDVdigital con el fin de «fortalecer los canales de pago electrónicos de la banca pública», reseñó El Pitazo.

El economista José Guerra subrayó a ND que el primer país en instaurar una digitalización de la economía fue Suecia y tuvo que dar un paso atrás.

Considera que ese plan de Nicolás Maduro no es posible, al menos no en este tiempo, debido a que implica una serie de factores necesarios para su funcionamiento pasando por una buena plataforma de recepción de pagos, el transporte público, los pequeños negocios, las bodegas en cada pueblo y en un país donde la conexión a Internet falla constantemente, se requiere una ampliación de la red, uso de tarjetas plásticas y hasta de teléfonos inteligentes. «Eso de digitalizar totalmente la economía para el año 2021, ¡olvídense de eso! No es posible, porque aún y cuando tratando de digitalizar la economía está liquidada porque la cantidad de billetes es insuficiente para las transacciones que se están haciendo», apuntó.

Mientras que Ángel Alvarado resaltó que aunque el tema de economía digital se está hablando desde hace tiempo, los más afectados son los ciudadanos que deben pagar el transporte público y no hay billetes para ello. Además que el escenario de déficit de billetes representa «una complicación, un gran costo y búsqueda de dinero para poder pagar en efectivo. No se ve que se avanza» y reiteró que si no se ataca el contexto hiperinflacionario, seguirán todos los costos asociados a ello.