Candidato Morel Rodríguez Ávila no irá a elecciones primarias

El aspirante a la gobernación del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, afirmó que no irá a elecciones primarias porque las encuestas lo favorecen ampliamente frente a sus adversarios.

Durante una multitudinaria asamblea desde la ciudad de Juangriego municipio Marcado, Rodríguez Ávila que la recuperación del estado Nueva Esparta es un hecho donde participarán los hombres y mujeres que merecen y quieren un cambio, ya que consideran inaceptable que la falta de gestión, haya conllevado al deterioro de obras construidas cuando fue gobernador.

Mencionó que los ejemplos de su gestión a favor del pueblo están en las viviendas y sustitución de techos, educación, salud, vialidad, cultura, deporte, construcción de iglesia y plazas, electrificación, acueductos y seguridad.

Agregó que algunas de las obras que consolidaron el progreso y desarrollo del municipio Marcano fueron, en materia de educación construyó; Jardín de Infancia Juangriego, UE Lourdes Rodríguez, UE Unitaria La Galera, UE Francis Salazar y UE Pbro. Manuel Montaner.

En materia de salud realizó mejoramiento Ambulatorio de Juangriego; en vialidad, Terminal de Juangriego y Av Juangriego – Santa Ana; además de rancherías a pescadores, casas de cultura y programas sociales como el Tren de la Salud y Cestas Alimenticias que beneficiaron a tantas familias que hoy viven en el abandono.

Por su parte, el pescador Ramón Velázquez aseguró que Morel Rodríguez Ávila es un hombre comprometido con los pescadores de Margarita, Coche y Cubagua otorgando créditos, HCM, Cestas Alimenticias y beneficios sociales que les permitían a sus familias una mejor calidad de vida.

“Vamos a remar con optimismo para llevarlo a la gobernación porque es el único que trabaja por un mejor futuro y sacará a flote, otra vez, al estado Nueva Esparta”, dijo.

Morel Rodríguez Ávila expresó que “la ruta del desarrollo y el progreso que fue liquidada en los últimos años por los gobernantes de turno, vamos a retornarla y muestro mi candidatura al pueblo de Juangriego”. Agregó que la mayoría de las encuestas lo favorecen en 43%, por este motivo no irá a elecciones primarias porque “el que va de primero no espera al segundo y el pueblo sabe quién trabaja y quién no por mejor futuro para todos los habitantes de la entidad insular”.

Asimismo, dejó claro que apoyará al candidato a la alcaldía del municipio Marcano que resulte vencedor tras un proceso de selección por el mismo pueblo, quien conoce y reafirma el trabajo de cada uno de éstos en función de un futuro mejor de la mano del proyecto regional que liderará una vez asuma la gobernación del estado Nueva Esparta.

El que va delante, no espera el segundo. No iré a elecciones primarias. Tengo 43% en las encuestas. Acá está el gobernador con ustedes.#13Mayo #MorelRodríguezA #ConMorelVamosSeguro #Margarita #NuevaEsparta pic.twitter.com/u79IRLDbSq — Morel Rodríguez A. (@MorelRodriguezA) May 13, 2021

Con redacción de Porlavisión.