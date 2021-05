Dwight Howard y Udonis Haslem expulsados del partido tras pelea

Los jugadores de la NBA, Dwight Howard y Udonis Haslem fueron expulsados del partido entre Miami y 76ers por bronca.

Jimmy Butler anotó 21 puntos, Bam Adebayo tuvo 18 puntos y 12 rebotes y el Miami Heat se mantuvo en el puesto número 5 en la Conferencia Este de la NBA , venciendo a los 76ers de Filadelfia 106-94 el jueves por la noche.

Tyler Herro anotó 18 puntos, Goran Dragic 15 y Kendrick Nunn 13. El capitán de Miami, Udonis Haslem, anotó sus primeros minutos de la temporada de la NBA en la primera mitad, anotó cuatro puntos y fue expulsado con dos faltas técnicas en poco menos de tres minutos.

EL problema fue con el hombre grande del equipo de los 76ers, Dwight Howard los cuales intercambiaron manotazos.

Aquí el video:

Cant make it up. 40-year-old Udonis Haslem gets off the bench for the #Heat for the first time all season and in 3 minutes he makes 2 buckets and then got ejected. pic.twitter.com/6zNAntClpZ

— Cork Gaines (@CorkGaines) May 14, 2021