El consumo de gasolina apenas alcanza a 55 mil barriles por día

El director de Gas Energy, Antero Alvarado, señaló que hasta hace ocho años el consumo de gasolina en Venezuela era de al menos unos 200 mil barriles por día, mientras que actualmente el número alcanza apenas la cifra de 55 mil bpd, lo cual califica como «una reducción muy fuerte».

Alvarado indicó que el estado que más consume combustible es Miranda con 9,7 mil de barriles diarios, seguido por Zulia con 3 mil bpd (región para el 2013 registraba 45 mil bpd). «Aunque también se ha visto afectada Caracas, no es la misma situación que los estado del occidente que, al final es un drama», expresó el representante a través de una entrevista ofrecida a Vivo Play.

«Ya no se puede importar gasolina»

Alvarado recordó que para junio de 2020, la administración de Nicolás Maduro importaba gasolina bajo la modalidad de intercambio con una empresa rusa que resultó sancionada y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) perdió a su principal proveedor de combustible. «Por el año pasado consumíamos 140 mil barriles de gasolina y era porque había importación», señaló y agregó que al caer las sanciones, Pdvsa se vio en la necesidad de producir desde sus refinerías, plantas que han presentado severas fallas producto de la falta de mantenimiento e inversión requeridas para un buen funcionamiento.

A su juicio, considera que en el país hubo una «sensación de problema resuelto» cuando llegaron las embarcaciones con gasolina iraní. «Al final nos dimos cuenta que esta importación era esporádica, insuficiente y que apenas da para la mitad de lo que consumíamos el año pasado», enfatizó.

Sin importación de diésel

El director de Energy Gas subrayó que Venezuela tuvo en 2020 un esquema de trueque que se traducía en diésel a cambio de crudo y destacó que de esa transacción, Pdvsa pagaba con crudo para que a su vez las plantas termoeléctricas del sector industrial siguieran funcionando. «En agosto se hace público el fin de esta negociación por orden del gobierno de Donald Trump con la amenaza de que las empresas que estuviesen involucradas serían sancionadas. Pdvsa se quedó sin importación de diésel, manteniéndose solo con la producción local con algunos 20 mil bpd cuando la demanda llegaba a 60 mil bpd», puntualizó.

Podrían suspender el diésel al sector eléctrico en los estados andinos

Finalmente, Alvarado advirtió que existe una decisión de suspender el hidrocarburo al sector eléctrico, específicamente a las plantas de las regiones andinas, «esas que no pueden consumir gas natural porque no tienen acceso a la red de gas que solamente pueden consumir diésel», expresó y agregó que pese a que se está produciendo diésel nacional, aún no llega a los mercados y es por ello que surgen los problemas de distribución en donde «toda la cadena de suministro de combustible se ve vulnerada», dijo.