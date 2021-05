Friends pone fecha para el reencuentro por HBO

En HBO Max saben que uno de sus bienes más preciados son las diez temporadas de Friends, ya que los espectadores están encantados con verla una y otra vez y las nuevas generaciones también quieren conocer a los amigos del Central Perk. Y, después de más de un año esperando la reunión del reparto para recordar los viejos tiempos, el especial de Friends ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos: será el 27 de mayo. No queda nada.

La plataforma de contenidos HBO Max lo ha anunciado este jueves junto con otra noticia imprevista: una lista con todos los famosos invitados que participarán en el especial. O sea, que los actores Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer no son los únicos invitados junto con Martha Kauffman y David Crane, los creadores de la serie estrenada en 1994 y que se despidió en 2004 con el reparto en la cresta de la ola de la cultura popular y unos sueldos de un millón de dólares por episodio.

¿Y quiénes destacan entre los invitados? Estarán el futbolista David Beckham, el cantante Justin Bieber, la banda coreana BTS, la modelo Cara DeLevingne, la activista paquistaní Malala Yousafzai o la mismísima Lady Gaga. Son de esas colaboraciones que uno no esperaba. También participará la modelo Cindy Crawford, la actriz y guionista Mindy Kaling (The Mindy Project) o Kit Harington (Juego de tronos). ¿Estarán allí par contar cómo Friends les afectó sus vidas o les inspiró en sus carreras?

Otros invitados, en cambio, son más comprensibles. La oscarizada Reese Witherspoon se pasará por el especial. Puede que ahora la tengamos presente como Una rubia muy legal, una de las productoras más influyentes de Hollywood y la artífice y protagonista de series como Big little lies, Little fires everywhere o The morning show con Jennifer Aniston, pero también había trabajado en Friends como la hermana pequeña de Rachel. De hecho, incluso le ofrecieron aparecer de forma recurrente como Jill Green pero rechazó la oferta porque le horrorizaba trabajar delante del público en directo, como se rodaba Friends.

