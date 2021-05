México | Tinieblas JR. le dio una nalgada a Macky González en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Después de recibir una nalgada durante una coreografía, Macky, deportista influencer que se presenta como concursante en el torneo de baile del programa Hoy, denunció en vivo a su compañero el luchador Tinieblas Jr, en televisión nacional, por tocamientos.

La joven deportista, quien participó en programas como Guerreros y Exatlón, dijo durante el segmento “Las estrellas bailan en Hoy” que una nalgada que el luchador le dio durante la presentación no fue consensuada.

La denuncia molestó al hombre señalado como acosador, quien le dijo que aunque haya actuado incorrectamente, ella tenía que ser profesional y seguir el baile.

“Mira yo pido una disculpa, sé que tengo que ser profesional en este momento pero no se pueden estas cosas en televisión nacional, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede bien claro”, mencionó Macky a Galilea Montijo, conductora de la emisión.

Con evidente molestia en el rostro, que también podía percibirse en sus ademanes, la deportista volvió a disculparse, estayes con Tinieblas Jr, a quien dijo ha apoyado en todo el concurso pese a las críticas recibidas, especialmente por su desempeño, pero que una situación así le parecía inaceptable.

“Discúlpame Tini, yo te he apoyado en todo este proceso, pero una situación así me parece inaceptable”, dijo mientras sollozaba.

Macky dijo a Montijo que no quiere seguir presentándose con una pareja que “no se puede controlar” en la euforia.

“¿En dónde crees que estás?”, cuestionó la joven a Tinieblas Jr, quien le pidió una disculpa, para inmediatamente después decirle que fuera “profesional”.

“A ver, a ver, yo te pido una disculpa, pero es la energía, habíamos ensayado muy bien, pero fue la adrenalina que tenemos, no fue mi intención. Pero bueno, si eres profesional síguelo, síguelo, no tienes que cortar esto eh”, expresó el hombre señalado por tocamientos a la víctima.

Después, apuntándola con el dedo, el sujeto siguió diciéndole a la joven que tenía que ser profesional.

“No lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional”, expresó Tinieblas Jr a Macky.

Por su parte, Montijo tomó la palabra y dijo que Macky estaba denunciando una situación que la incomodó, de un evento que no estaba pactado y que la víctima tenía todo el derecho de exponerlo.

Sin embargo, el jurado, compuesto por Lolita Cortés, el luchador Latin Lover y Andrea Legarreta tomaron partido por el agresor, reiterándole a la agredida que tenía que ser profesional y terminar la coreografía.

La presentación de #MackyJr no fue lo que todos esperábamos.

Las calificaciones de los jueces lo demuestran:

Andrea 5, Latin 4, Lola 0

Total: 9 puntos #HoySalvoA #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/INQO5nzUiE — Programa Hoy (@programa_hoy) May 14, 2021

Internautas defendieron a través de redes sociales la postura de la deportista y condenaron la actitud del luchador, quien además de realizarle tocamientos decidió recriminarle y llamarla a ser “profesional”.

Y me choca que justifiquen al wey, NO NO Y NO, Macky no tenia por qué seguir bailando después de eso, eso no fue una falta de profesionalismo, falta de profesionalismo es acosar a tu pareja en televisión nacional y después hacerte la víctima https://t.co/ZAAeEJLbJm — La Soph Bernal (@isophiebernal) May 14, 2021

El programa Hoy, los jueves y la producción le pidieron a Macky ser profesional ante una falta de respeto. El Señor Latín Lover todavía justifica a él acosador. @programa_hoy la acaban de cagar en televisión nacional y todavía la expulsan a ella. Macky no te merecen. pic.twitter.com/7OAWSMX0Et — ovalle (@_antonioovalle) May 14, 2021